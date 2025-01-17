Görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı Dönmez: 'Bunları dövün' diye bir talimat vermedim

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, iddiaya göre; geçen yıl 27 Haziran günü parke taşı temini için şirketiyle sözleşme imzaladıkları M.U. ile H.D'yi yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle belediyeye çağırdı. Başkan Dönmez, firmayla olan sözleşmesini feshetmek istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada firma yetkilileri ile Başkan Dönmez arasında arbede yaşandı. Sesleri duyarak içeri giren Başkan Dönmez'in koruması Rıza Gidiş ve şoförü Mustafa Onur Aksoy, firma yetkilileri M.U ve H.D.'yi makam odasından çıkardı. M.U. ve H.D., Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini iddia ederek, polise başvurdu. Şikayet sonrası Başkan Dönmez, şoförü Aksoy ve koruması Gidiş, gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Aksoy ve Gidiş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YERİNE SEMRA GÜNDÜZ SEÇİLDİ

Başkan Dönmez de Kula Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek M.U. ve H.D.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.U. ve H.D., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Başkan Dönmez de 30 Haziran'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Yağma suçuna azmettirme' iddiasıyla tutuklandı. 29 Temmuz'da Başkan Dönmez, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, koruması ve şoförün tutukluluk haline devam edilmesi kararı verildi. Soruşturma kapsamında şoför Mustafa Onur Aksoy ve koruması Rıza Gidiş, 6 Ağustos'ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma nedeniyle Dönmez, görevden uzaklaştırıldı. Dönmez'in yerine 8 Temmuz'da yapılan seçimlerde meclis üyesi Semra Gündüz, başkanvekili seçildi.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Olayla ilgili tamamlanan soruşturmanın ardından Dönmez, şoförü Aksoy ve koruması Gidiş hakkında 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla yağma', 'Vücutta kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama', 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından diğer 5 sanığın da 'darp' suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi. Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Dönmez ile 7 sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

‘HAKKIMDAKİ TÜM İDDİALARI REDDEDİYORUM’

Dönmez, mahkemedeki savunmasında, ilçede parke taşı üreten M.U. ile Kula Belediyesi adına parke taşı üretimi yapmaları için sözleşme imzaladıklarını ancak M.U.'nun sözleşmeye ait yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi. Bu nedenle M.U. ve H.D.'yi belediyeye davet ettiklerini kaydeden Dönmez, iş sözleşmesini feshetmek istediklerini belirtip, "İş sözleşmesini feshettikten sonra belediyemizden aldıkları parke taşına ait 580 bin borçları olduğunu ve bunu ödemeleri gerektiğini hatırlattık. Ancak M.U. bu teklifi kabul etmedi ve sinirlenerek hakaretlerde bulunmaya başladı. Üzerime yürüyerek, 'Burayı başınıza yıkarım, o parayı alabiliyorsanız alın' dedi. Bağırma sesleri üzerine dışarıda bekleyen şoförüm ve korumam odaya girerek, bana saldıran M.U.'ya müdahale etti ve her iki şahsı belediyeden uzaklaştırdı. Kimseye 'Belediyeyi boşaltın', 'Güvenlik kameralarını kapatın' veya 'Bunları dövün' diye bir talimat vermedim. Bu nedenle hakkımdaki tüm iddiaları reddediyorum" dedi. İlk duruşmada diğer sanıklar da savunmalarını yaparak iddiaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartının kaldırılması ile ilgili talebi reddederken; M.U.'nun darp raporunun kesin sonuçlarının beklenmesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili konuşma kayıtlarının istenmesi ve sanıklara ek savunma süresi verilmesi için duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.

'TALEBİMİZİ REDDETTİ'

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Hikmet Dönmez'in avukatı Murat Aydın, "İlk duruşmada sanıkların ifadeleri alındı ve aynı zamanda tanıklar dinlendi. Mahkememiz, yaralı bir kişinin adli tıp raporu eksikliği nedeniyle duruşmayı şubat ayına erteledi. Bu yargılama bittiğinde Başkan Hikmet Dönmez ve diğer sanıkların suçsuz olduklarının ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu anlamda yargıya güvenimiz tamdır. Mahkeme, diğer delillerin toplanması ile ilgili süreç henüz bitmediği için adli kontrolün kaldırılması talebimizi reddetti. Bu süreç bittiğinde makam odasında saldırıya uğrayanın Belediye Başkanı Hikmet Dönmez olduğu, Kula halkının ve Kula Belediyesi'nin haklarını savunmak için uğraşırken saldırıya uğrayıp, bir de üstüne iftiraya uğradığı ortaya çıkacak" dedi.

'MAHKEMENİN HUKUKA UYGUN BİR KARAR VERECEĞİNDEN EMİNİZ'

Dönmez'in avukatlarından Ufuk Mansuroğlu ise "Alınan bilirkişi raporları ve tanık anlatımları ile Dönmez'in herhangi bir suça karışmadığı ve iddia edilen eylemleri gerçekleştirmediği doğrulanmıştır. Bu hali ile hakkaniyetli ve adil bir karar ile sonuca ulaşılacağından ve mahkemenin hukuka ve kapsama uygun bir karar vereceğinden eminiz" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır