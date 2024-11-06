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Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in Esenyurt Belediyesi'nde işe aldığı 7 akrabası işten çıkarıldı

06.11.2024 12:12
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"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tarafından istihdam edilen ve akrabalık bağı belirlenen 7 kişinin iş akitleri sonlandırıldı.

Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in Esenyurt Belediyesi'nde işe aldığı 7 akrabası işten çıkarıldı

Valilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Özer tarafından, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında belediyede istihdam edilen 7 kişinin, aynı zamanda akrabalık bağının da olduğu belirlendi.

Seçimler sonrası 19 Nisan'da işe alınan Özer'in kardeşi A.Ö'nün yakın koruma olarak göreve başladığı, kuzeni M.M.Y'nin de iş yeri ruhsatları danışmanı olarak görev yaptığı, yeğenleri M.S.Ö. ile M.E.K'nin özel kalem personeli olarak çalıştığı tespit edildi.

Belediyede 20 Nisan'a işe alınan Özer'in kayınbiraderi M.G'nin imar, ruhsat işleri koordinatörü olarak göreve başladığı, kuzeni B.F.Y'nin de özel kalem personeli olarak görev yaptığı, yakını S.Ç'nin ise istisnai kadrodan memur olduğu anlaşıldı.

Belediyede çalışan bu 7 kişinin iş akitlerine son verilirken, fesihlerin sadece akrabalık bağı sebebiyle işe alınan şahıslarla sınırlı olduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Belediyesi Ahmet Özer
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