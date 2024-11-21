Görevden uzaklaştırılan uzman çavuş eşini acımasızca öldürdü

İddiaya göre, görevden kısa süre önce uzaklaştırılan uzman çavuş Ferdi B. (32), bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki Esra B.'yi (25) alarak otomobille Yeni Mahalle'deki belediyeye ait çöp tesislerinin bulunduğu boş araziye gitti.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Yol kenarında duran Ferdi B., eşi ile konuşmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ferdi B., Esra B.'ye bıçakla saldırdı. Otomobilden kaçmaya çalışan Esra B., vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

KADINI ÖYLECE BIRAKIP TESLİM OLMAYA GİTTİ

Ferdi B., Esra B’yi olay yerinde kanlar içerisinde bıraktıktan sonra jandarmaya giderek teslim oldu. İhbar üzerine jandarma eşliğinde olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ASKERLİKTEN UZAKLAŞTIRILMIŞ

Ferdi B., gözaltına alınırken, Esra B’nin cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ferdi B’nin askerlik görevinden kısa süre önce uzaklaştırıldığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır