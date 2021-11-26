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Görevden uzaklaştırıldı! "Üniversitenin personel daire başkanı hemşireyi darbetti" iddiası

26.11.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Acil Servisine göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanı Mehmet Kütük, kendisiyle ilgilenilmediğini iddia ederek hakaretler edip hemşire Merve H.'yi darbetti. Hemşire şikayetçi olurken, Rektörlük Kütük'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Görevden uzaklaştırıldı! "Üniversitenin personel daire başkanı hemşireyi darbetti" iddiası

Düzce Üniversitesi'nde Personel Daire Başkanı olarak görev yapan Mehmet Kütük, sabah saatlerinde Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisine göğüs ağrısı şikayetiyle başvurdu. Mehmet Kütük, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla Acil Serviste hakaret etti.

ACİL SERVİSTE 'BEYAZ KOD' VERİLDİ

Triyaj önünde fenalaştığını belirten Kütük, tekerlekli sandalyeye alınırken "Allah belanızı versin" diye bağırıp savurduğu yumruk, hemşire Merve H.’nin göğsüne denk geldi. Bunun üzerine Acil Serviste 'beyaz kod' verilerek Kütük alandan uzaklaştırıldı. Hemşire Merve H. ise hastane polisi aracılığıyla Mehmet Kütük'ten şikayetçi oldu. Yaşananları gören doktor ve hastalar da tanık olarak tutanağa imza attı.

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GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayla ilgili Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Hastanesi Acil Servisi'nde 26 Kasım tarihinde yaşanan şiddet olayına ilişkin olarak Rektörlüğümüzce bilgi sahibi olunmasını takiben ivedilikle ilgili hakkında soruşturma başlatılmış ve soruşturmanın selameti açısından ilgili hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Üniversitemiz her türlü şiddete karşı, kurumsal yaklaşımını sürdürmekte olup bu duruşunu kurum kültürünün bir parçası haline getirmiştir" denildi. (DHA)

BEYAZ KOD NEDİR?

Hastane acil durum kodlarından olan 'Beyaz Kod' (1111), hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim aracıdır.

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Düzce
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