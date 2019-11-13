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Görevden uzaklaştırma gerekçesi "terör örgütü üyeliği ve propagandası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 08:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılamaları devam eden ve haklarında soruşturmalar yürütülen Şırnak'ın İdil ilçesi Belediye Başkanı Songül Erden, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Belediye Başkanı Belgin Diken ile Hazro ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Çevik görevden uzaklaştırıldı - Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu Akpazar Belediyesine, İdil Kaymakamı Zafer Sağ İdil Belediyesine, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci Yenişehir Belediyesine, Hazro Kaymakamı Ali Öner de Hazro Belediyesine başkan vekili olarak görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, 4 belediye başkanını "silahlı terör örgütüne üye olmak ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından görevden aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan, ayrıca Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yine aynı suçtan hakkında ayrı soruşturma yürütülen Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi, geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan, ayrıca Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında ayrı bir soruşturma yürütülen Şırnak'ın İdil ilçesi Belediye Başkanı Songül Erden, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında iki ayrı soruşturma yürütülen Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Belediye Başkanı Belgin Diken, yine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında iki ayrı soruşturma yürütülen Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Çevik görevden alındı.

- Kaymakamlar başkan vekili olarak görevlendirildi

Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu Akpazar Belediyesine, İdil Kaymakamı Zafer Sağ İdil Belediyesine, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci Yenişehir Belediyesine, Hazro Kaymakamı Ali Öner de Hazro Belediyesine başkan vekili olarak görevlendirildi.

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