HABER

Görevdeyken rahatsızlanan uzman çavuş hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 00:44 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Hava Radar Komutanlığı’nda görevli Hava Uzman Çavuş Ahmet Demir, görevi başındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Görevdeyken rahatsızlanan uzman çavuş hayatını kaybetti

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Hava Radar Komutanlığı’nda görevli Hava Uzman Çavuş Ahmet Demir, görevi başındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Şehitkamil ilçesindeki Hava Radar Komutanlığı’nda görevli Hava Uzman Çavuş Ahmet Demir, görevi başındayken rahatsızlandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ahmet Demir’in cenazesinin yarın memleketi İslahiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
AA Genel Müdürü: Saldırılar bizi yıldıramazAA Genel Müdürü: Saldırılar bizi yıldıramaz
Bir haftalık evli çifti ayıran feci kaza!Bir haftalık evli çifti ayıran feci kaza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı: Bu saldırılar bizi yıldıramaz

AA Genel Müdürü: Saldırılar bizi yıldıramaz

Bir haftalık evli çifti ayıran feci kaza!

Bir haftalık evli çifti ayıran feci kaza!

Hulusi Akar açıkladı: 28 terörist etkisiz hale getirildi

Hulusi Akar açıkladı! Teröre ağır darbe

Kahreden haber! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.