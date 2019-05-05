Görevdeyken rahatsızlanan uzman çavuş hayatını kaybetti

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Hava Radar Komutanlığı’nda görevli Hava Uzman Çavuş Ahmet Demir, görevi başındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Şehitkamil ilçesindeki Hava Radar Komutanlığı’nda görevli Hava Uzman Çavuş Ahmet Demir, görevi başındayken rahatsızlandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ahmet Demir’in cenazesinin yarın memleketi İslahiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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