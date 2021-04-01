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  4. Göreve 2 ay önce başlayan şehit astsubayın al bayrağa sarılı naaşı memleketine uğurlandı

Göreve 2 ay önce başlayan şehit astsubayın al bayrağa sarılı naaşı memleketine uğurlandı

01.04.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Gemerek ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik’in cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından al bayrağa sarılı tabutla memleketine uğurlandı.Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik idaresindeki 35 DR 310 plakalı KİA marka araç, Gemerek ilçesi yakınlarında meydana gelen kaza sonucunda ters döndü.

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Sivas’ın Gemerek ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik’in cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından al bayrağa sarılı tabutla memleketine uğurlandı.
Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik idaresindeki 35 DR 310 plakalı KİA marka araç, Gemerek ilçesi yakınlarında meydana gelen kaza sonucunda ters döndü. Kaza sonrası Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan Çevik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevik’in cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan otopsi işleminin ardından Türk bayrağına sarılı tabutla memleketi Karaman’a dualarla uğurlandı. Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik’in Tunceli’den İzmir’e eğitim için kendi aracıyla gittiği öğrenildi. Şehit Astsubay Çevik’in 2020 yılı Ağustos ayında Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olduğu ve ardından Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 6 ay eğitim aldığı öğrenildi. Astsubay Çevik’in yaklaşık 2 ay önce komando eğitimini tamamlayarak Tunceli’de göreve başladığı öğrenildi.

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