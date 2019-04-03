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Göreve başladığı gün makam odasının kapısını söktürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:30 | Son Güncelleme

MHP'den Amasya Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sarı, göreve başlar başlamaz ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü - Mehmet Sarı: - "Bizim makamımızda kapı olmayacak dedik, göreve başladık bizden önceki belediye başkanının makam kapısını söktük. Ben içeride dolaşanları göreceğim, onlar da beni görecek, işleri varsa gelip benle görüşecekler"

MHP'den Amasya Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sarı, seçim öncesinde verdiği sözü tutarak göreve başladığı ilk gün makam odasının kapısını söktürdü.

Devir teslim töreninden sonra makamına geçen Sarı, ilk iş olarak belediye çalışanlarına makam odasının kapısını sökmeleri talimatını verdi.

Odasının kapısını söktüren Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim döneminde vatandaşlara verdiği sözleri tek tek yerine getireceğini söyledi.

Belediye Başkanı olarak ilk sözünü gerçekleştirdiğini dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Biz seçim öncesinden vatandaşlarımıza bir şey söylemiştik, bizde kırmızı ışık yok, bekleme yok, sansür yok. Bir kişi ağabeyinin evine, akrabasının evine, nasıl geliyorsa öyle geleceksiniz demiştik. Bizim makamımızda kapı olmayacak dedik, göreve başladık bizden önceki belediye başkanının makam kapısını söktük. Ben içeride dolaşanları göreceğim, onlar da beni görecek, işleri varsa gelip benle görüşecekler."

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