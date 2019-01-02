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Göreve geldikten 2 saat sonra öldürüldü!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2019 09:13 | Son Güncelleme

Tlaxiaco, Meksika'nın Oaxaca eyaletine bağlı Tlaxiaco'nun belediye başkanı, henüz göreve başladıktan 2 saat sonra silahlı saldırıya uğradı. Belediye başkanı hastanede hayatını kaybetti.

Göreve geldikten 2 saat sonra öldürüldü!

Alejandro Aparicio, Tlaxiaco Belediye Başkanı olarak göreve başladıktan 2 saat sonra ilk incelemesine giderken silahla saldırıya uğradı. Olayda 4 kişi yaralanırken, belediye başkanı hayatını kaybetti.

Aparicio'nun göğsünden vurulduğu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Oaxaca Valisi Alejandro Murat, belediye başkanına yapılan saldırıyı sosyal medyadan kınadı ve başsavcı tarafından "kapsamlı bir soruşturma yapılması" talep edildiğini açıkladı. Murat, iddia edilen faillerden birinin gözaltına alındığını da doğruladı.

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Meksika tlaxiaco

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yalnız rahmetli maraşlı gibi duruyor , hiç Meksikalı ya benzemiyor emin misiniz :)
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