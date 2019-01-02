Göreve geldikten 2 saat sonra öldürüldü!

Alejandro Aparicio, Tlaxiaco Belediye Başkanı olarak göreve başladıktan 2 saat sonra ilk incelemesine giderken silahla saldırıya uğradı. Olayda 4 kişi yaralanırken, belediye başkanı hayatını kaybetti.

Aparicio'nun göğsünden vurulduğu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Oaxaca Valisi Alejandro Murat, belediye başkanına yapılan saldırıyı sosyal medyadan kınadı ve başsavcı tarafından "kapsamlı bir soruşturma yapılması" talep edildiğini açıkladı. Murat, iddia edilen faillerden birinin gözaltına alındığını da doğruladı.

