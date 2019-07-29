HABER

Göreve giden özel harekat polisleri kaza yaptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında göreve giden 4 özel harekat polisi ile 2 vatandaş yaralandı.

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında göreve giden 4 özel harekat polisi ile 2 vatandaş yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Sivas-Erzincan karayolu yan yolda meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan çıkış yapan özel harekat polislerini taşıyan 58 DC 390 plakalı servis minibüsüyle yan yoldan Sivas istikametine giden S.Y. yönetimindeki 58 NK 799 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu göreve gittiği öğrenilen 4 özel harekat polisi ile kamyonette bulunan 2 vatandaş yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis, itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

PARTNERBu besinler kanserin yayılmasını yavaşlatıyorBu besinler kanserin yayılmasını yavaşlatıyor
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralıAdıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Çanakkale’de drone ile havadan trafik denetimiÇanakkale’de drone ile havadan trafik denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde büyük şok

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde büyük şok

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.