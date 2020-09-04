Göreve giden polis ve jandarma ekibi kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza, Beyrebucak Mahallesi, Alanya-Mersin D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Saat 8.00 sıralarında polis arabası ile boş petrol tankeri çarpıştı. D-400 karayolunda Antalya Mersin istikametine doğru seyir halinde olan polis aracı, aynı istikamette yol alan ve tali yola sapmak isteyen boş petrol tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen polis arabası yol kenarında bulunan çalılığa çarparak durabildi. Polis memuru İ.K. ile jandarma personeli A.T. hafif yaralanırken, polisi ve jandarmayı taşıyan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Yaralanan polis memuruna ve jandarma personeline ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı polis memuru ve jandarma personeli, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Çekici yardımıyla olay yerinden araçların kaldırılması sonrası yol tekrar trafiğe açıldı. Hastaneye kaldırılan polis memuru ve jandarma personelinin durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

