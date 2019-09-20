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Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

Manavgat ilçesi Öger İlköğretim Okulu Müdürlüğü görevinden alınan Saim Yiğen, velilerin eyleminin ardından görevine geri döndü.

Manavgat ilçesi Öger İlköğretim Okulu Müdürlüğü görevinden alınan Saim Yiğen, velilerin eyleminin ardından görevine geri döndü. Sabah saatlerinde okula gelen Saim Yiğen’i, öğrenciler ve veliler alkışlarla karşıladı. Öğrencileri, müdürlük görevine yeniden geri dönebilmenin mutluluğunu yaşayan Yiğen’e sarılarak sevinçlerini paylaştı.
Okul müdürü Yiğen, geçtiğimiz hafta, hakkında açılan bir soruşturma sebebiyle görevden alınarak bir başka okulda görevlendirilmişti. Atamanın duyulmasının ardından okula gelen ve sayıları 100’ü aşan veliler eylem yapmış ve müdürlerini geri istemişlerdi. Önce Kaymakam Mustafa Yiğit’le görüşüp öğretmenin göreve iadesini isteyen veliler, bir gün sonra Manavgat’a okul açılışı için gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu’dan da müdürlerinin göreve iade edilmesi için destek istemişlerdi. Yaşananların ardından Saim Yiğen bu sabah eski okulundaki görevine iade edildi.
Müdürlerinin göreve iade edildiğini öğrenen veliler, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte okula gelerek müdür Yiğen’i bekledi. Yiğen, aracıyla okula geldiği anda büyük sevinç yaşandı. Alkış tufanının koptuğu karşılama töreninde bazı veliler ağlamamak için kendini zor tuttu. Çiçeklerle karşılanan okul müdürü, yine alkışlar arasında kürsüye çıkıp velilere hitap etti.
Yiğen, "Öncelikle sayın Antalya Valimiz Münir Karaloğlu’nun bizlere, eğitime göstermiş olduğu yüksek hassasiyetinden dolayı şahsım adına, okulumuz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Manavgat Kaymakamımız Sayın Mustafa Yiğit’e de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun eksik olmasın. Sayın Valimiz dün gerekli talimatları Sayın Kaymakamımıza iletmiş ve Sayın Kaymakamımız bizi davet etti. Sayın Valimizin emir ve talimatlarını kendisinden aldık. Valimizin ricası bizim başımızın üstüne dedik. Görevimizin başındayız" diye konuştu.

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı

Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı
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