Görevi başında kalp krizi geçiren onbaşı şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığında görevli Sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ, bugün görev sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Şehidin Eskişehir ilinde ikamet eden ailesine İl Anma Komitesi tarafından şehadet haberi verildi. Şehit onbaşının naaşı 26 Mayıs tarihinde saat 12.00’de İstanbul GATA’da yapılacak tören ile Eskişehir’e uğurlanacak. Aynı gün saat 13.30 sularında Eskişehir 1. Hava Jet Üs Komutanlığı Havaalanı’nda törenle karşılanacak olan şehit Caner Ülüğ, ikindi namazını müteakip Reşadiye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Hava Şehitliği’ne defnedilecek. (İHA)

