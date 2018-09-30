Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da polis memuru Yusuf Ersamut, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Yusuf Ersamut, bugün sabah saatlerinde görevi başında rahatsızlandı. Meslektaşları, ekip aracı ile Ersamut'u merkez Palandöken ilçesindeki Mareşal Çakmak Devlet Hastane'sine götürdü. Kalp krizi geçirdiği saptanan evli ve 2 çocuk babası Ersamut, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Erzurum'a geçen yıl tayin olan 26 yıllık polis memuru Yusuf Ersamut için, bugün saat 16.00'da Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek. Aslen Erzurumlu olan Ersamut'un cenazesi, ailesinin yaşadığı Antalya'ya gönderilecek ve burada toprağa verilecek.
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