Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi (2)

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN

Erzurum'da, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Yusuf Ersamut için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Teröne polis memurunun eşi Yurdagül, kızı Selcan ve oğlu Mehmet Furkan Ersamut'un yanı sıra yakınları, meslektaşları, protokol üyeleri ve askerler katıldı. Yusuf Ersamut'un eşi ve çocukları, tören boyu gözyaşlarını tutamadı. İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından Ersamut'un Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları ve Emniyet Müdürü Mehmet Aslan tarafından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Kara yoluyla Erzurum Havalimanı'na götürülen Yusuf Ersamut'un cenazesi, yarın ikindi vakti toprağa verilmek üzere ailesinin isteğiyle uçakla Antalya'ya götürüldü.

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