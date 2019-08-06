Görevi başında rahatsızlanan polis memuru öldü

Karabük'te görevi başında rahatsızlanan polis memuru Yücel Demirci, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) personeli Yücel Demirci (42), akşam saatlerinde görevi başında fenalaştı.

Meslektaşları tarafından haber verilmesi üzerine POMEM'e gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demirci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan polis memuru Demirci'nin cenazesinin, bugün POMEM önünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Kastamonu'ya gönderileceği belirtildi.

Polis memuru Demirci'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu, çocuklarından birisinin 10 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi.

