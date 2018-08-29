Görevi başında vefat eden polis memuru toprağa verildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Mesut Çakıcı (52) son yolculuğuna uğurlandı.
Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 çocuk babası Çakıcı, önceki gün görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi.
Çakıcı için hastanede düzenlenen cenaze törenine Çakıcı'nın ailesi, Vali Vekili Mustafa Gül, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, kurum ve kuruluş yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
Törende, saygı duruşunun ardından Çakıcı'nın özgeçmişi okundu, Elazığ İl Müftü Vekili Muhammed Zahid Belek dua etti.
İkindi vakti İzzet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çakıcı'nın naaşı Harput'ta bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.
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