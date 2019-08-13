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Görevi başındayken ölen uzman çavuş gözyaşları içinde toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 19:22 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda görev başındayken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Volkan Apaydın (34), memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görevi başındayken ölen uzman çavuş gözyaşları içinde toprağa verildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Volkan Apaydın, dün görev başındayken rahatsızlandı.

Hastaneye götürülen Apaydın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 1 çocuk babası 11 yıllık Uzman Çavuş Volkan Apaydın cenazesi bugün memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesine getirildi. Apaydın için Kozdere Mahallesi’nde cenaze töreni düzenledi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, 2'nci Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Ercinoğulları, Nurdağı Kaymakamı ve İslahiye kaymakam vekili Lokman Düzgün, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ile Apaydın'ın kendisi gibi asker olan ağabeyi Hakan Apaydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Camiye getirilen Apaydın’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan annesi Fatma Apaydın ile kardeşleri fotoğrafımı öperek gözyaşı döktü. Apaydın’ın cenazesi ikindi vakti İl Müftü Yardımcısı Mehmet Güneş tarafından kıldırılan cenaze namaznının ardında mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Uzman Çavuş Volkan Apaydın

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