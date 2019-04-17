Görevi devralan İmamoğlu halka hitap etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, değerleri, inançları, ahlakları ve vicdanları olduğunu ve bunlardan ayrılmayacaklarını belirterek, "Küskünlüklerinizi, ayrılıklarınızı her şeyinizi bir kenara koyun. Artık, iyi düşünce, pozitif bakış ve bu şehrin insanlarını kucaklayan anlayışa hep beraber sarılalım." dedi.

Uysal'dan görevi devralan İmamoğlu, Saraçhane'deki başkanlık binasının önündeki otobüsten halka hitap etti.

İstanbul'da yaşayanlar arasında ayrım yapmayacağını ifade eden İmamoğlu, "Hangi ırktan ve mezhepten olursa olsun, ayrım yapmadan yöneteceğiz. Bu şehre ve bu güzel insanlara barış getiriyoruz barış, sevgi ve saygıyı getiriyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesi selamlıyorum. Kürdü, Türkü selamlıyorum. Bu şehrin Sünnilerini, Alevilerini selamlıyorum. Bu şehrin Hristiyanlarını, Ermenilerini, Rumlarını selamlıyorum." diye konuştu.

Haktan, hukuktan ve adaletten asla vazgeçmediklerini vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu şehrin vicdanından, ahlak ve merhamet duygusundan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu şehrin ve bu ülkenin değerlerinden vazgeçmedik. Ülkenin kurucu değerlerinden vazgeçmedik. Bu millette olan inançlarımızdan ve Mustafa Kemal Atatürk'ten vazgeçmedik. Kendimi, bu şehrin gençlerine, çocuklarına adayacağım. Birbirimize selam vereceğiz. artık ötekisi, berikisi, kıyıda köşede kalanı yok. Artık, kaymak tabakası, varoşu yok."