Görevi devralan İmamoğlu İBB binası önünde konuştu -1

İmamoğlu, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Bu süreçte demokrasiye katkı sundukları için bize destek veren vermeyen bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum. Çok kıymetli oylarını alsak da almasak da eşit vatandaş olarak hepsine gururla hizmet sunacağım. Özellikle siyasi partilere teşekkür ederken, hem destek olan, hem demokrasiye katkı sunan HDP'li hemşerilerime teşekkür ediyorum. AK Partili hemşerilerime, MHP'li, DSP'li, BBP'li, Vatan Partili, Demokrat Partili dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca demokrasiyle her ortamda katkı sunarak adaylığını devam ettiren Vatan Partisi adayına teşekkür ediyorum. Ama özellikle demokrasiye büyük katkısı olan, demokrat duruşuyla sürece saygı duyan Saadet Partisine ve adayına teşekkür ediyorum. Ben İstanbul halkının öncüleri olarak bize her ortamda, her aşamada, sahip çıkan, yanımızda olan, kampanyaya katkı sunan İstanbul gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bu İstanbul gönüllülüğü kavramı, sadece seçimle kalmayacak. Aynı zamanda bu gün itibariyle bütün İstanbullu gönüllü olmaya davet ediyorum. Türkiye'nin yaratıcı insanlarına Türkiye'nin iş insanlarına, Türkiye'nin emekçilerine, kısacası o büyük kalpleriyle İstanbul'un çocuklarına teşekkür ediyorum. Ben İstanbul'un enerjisi olan ve enerjisiyle beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, İstanbul'un gençlerine teşekkür ediyorum. İstanbul'un kadınlarına teşekkür ediyorum, toplumun vicdanı kadınlara teşekkür ediyorum. Bu şehrin beyefendilerine, bu şehrin insanlarına güzel hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ama özellikle altını çizerek cesaretleriyle, bugüne kadar yanımızda olan, bundan sonra da yanımızda olacağına inandığım sanatçılara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL ADİL BİR KENT OLACAK"

Ekrem İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz bu şehrin inançlarını, kurucu değerlerini, hep birlikte var edeceğiz. Şehrin her kesimin insanlarına saygınlık kazandıracağız. Göreceksiniz başka bir mutluluk sevgi saygı ve huzur ortamı inşa edeceğiz. Bütün İstanbul'a sesleniyorum bugün itibariyle trafikte korna çalmayacağız. Yolda giderken arabadan camdan dışarıya çöp atmayacağız, yere atmayacağız, atanları uyaracağız. İstanbul'u hep birlikte temiz tutacağız. Yaya geçidinde yaya gördüğümüzde ona araçlar ve şoförler yol verecek, uygar bir şehir olacağız. Otobüste metroda yaşlı bir hemşerimizi gördüğümüzde hamileye, engelliye yol vereceğiz. Kibar İstanbullular olacağız, uygar İstanbullular olacağız, bize yakışanı yapacağız. Bu şehir de her yönüyle başka bir dönem başlatıyoruz. Biz bu şehrin her anının sizinle paylaşacağız. Şeffaf katılımcı bir İstanbul olacağız. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağız. İstanbul adil bir kent olacak, hızlıca hizmet üretecek. Buradan duyurmak istiyorum, işine sahip alın teri döken, bu şehir için çalışan kişiye partiye değil,16 milyon İstanbullu için çalışan her büyükşehir belediye çalışanını yeri başımın üstünde, ama başka öncelikleri olan varsa iş hukuku, ahlakına göre davranmıyorsa, belediyede başka işler peşinde koşuyorsa benim onunla işim olmaz. Liyakatiyle çalışanları başımızın üzerinde tutacağız. Bu şehirde biz onlar diye bir ayrım olmayacak. Biz bu şehrin 16 milyon insanını rengi ahengi olarak görüyoruz. Biz bu şehirde kaynakları adil dağıtmaya geliyoruz. Bu şehir hoşgörü şehri olacak, herkesi içine katan. Seçimin kazanını biz ya da buradakiler değil, İstanbul ve Türkiye'dir."