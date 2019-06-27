Görevi devralan İmamoğlu İBB binası önünde konuştu -2

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-Çağatay KENARLI, İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, devir teslim törenin ardından İBB binası önünde toplananlara hitap etti. İmamoğlu, "Bugün demokrasi bayramı, bugün İstanbul'un bayramı. Hep birlikte çok güzel işler başaracağımızın müjdecisi olan bir gün bugün İstanbul'a hayırlı olsun." dedi. İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'de bulunan İBB binasına gelen İmamoğlu burada görevi devraldı. İmamoğlu daha sonra bina önünde toplananlara hitap etti. İmamoğlu, "Zengini fakiri eşitiz, eşitlik duygusu çok önemli. Ayrımcılık, Türk, Kürt, Ermeni'si, Rum'u, Yahudi'si herkes eşit, milletçe biriz biz biriz. Kıymetli dostlar Sünni'si, Alevi'si hep bir aradayız. Hristiyan'ı, Musevi'si birlikte mutlu olacağız, birlikte bu kente mutluluk yaşatacağız. 16 milyon bütün hemşerilerimi 16 milyon vatansever olarak bu millet, bu devlet için her zaman hizmeti en önemli karakter biliriz. Bunun mücadelesini verdik. 23 Haziran bir kez daha bu şekilde İstanbulluya büyük bir mesaj vermiştir." diye konuştu.

İmamoğlu, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Bu süreçte demokrasiye katkı sundukları için bize destek veren vermeyen bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum. Çok kıymetli oylarını alsak da almasak da eşit vatandaş olarak hepsine gururla hizmet sunacağım. Özellikle siyasi partilere teşekkür ederken, hem destek olan, hem demokrasiye katkı sunan HDP'li hemşerilerime teşekkür ediyorum. AK Partili hemşerilerime, MHP'li, DSP'li, BBP'li, Vatan Partili, Demokrat Partili dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca demokrasiyle her ortamda katkı sunarak adaylığını devam ettiren Vatan Partisi adayına teşekkür ediyorum. Ama özellikle demokrasiye büyük katkısı olan, demokrat duruşuyla sürece saygı duyan Saadet Partisine ve adayına teşekkür ediyorum. Ben İstanbul halkının öncüleri olarak bize her ortamda, her aşamada, sahip çıkan, yanımızda olan, kampanyaya katkı sunan İstanbul gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bu İstanbul gönüllülüğü kavramı, sadece seçimle kalmayacak. Aynı zamanda bu gün itibariyle bütün İstanbullu gönüllü olmaya davet ediyorum. Türkiye'nin yaratıcı insanlarına Türkiye'nin iş insanlarına, Türkiye'nin emekçilerine, kısacası o büyük kalpleriyle İstanbul'un çocuklarına teşekkür ediyorum. Ben İstanbul'un enerjisi olan ve enerjisiyle beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, İstanbul'un gençlerine teşekkür ediyorum. İstanbul'un kadınlarına teşekkür ediyorum, toplumun vicdanı kadınlara teşekkür ediyorum. Bu şehrin beyefendilerine, bu şehrin insanlarına güzel hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ama özellikle altını çizerek cesaretleriyle, bugüne kadar yanımızda olan, bundan sonra da yanımızda olacağına inandığım sanatçılara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"BENİM SEFER GÖREV EMRİM ÇIKTI" İmamoğlu, "Size söz verdiğim gibi İstanbul'da israf bitecek, tasarruf başlayacak. Gelir adaleti başlayacak, hakça, hukuka uygun eşit bir şekilde İstanbul'un nimetlerine 16 milyon insana paylaştıracağım. Biliyorum benim sefer görev emrim çıktı. Kendimi bu şehrin insanlarına kendimi bu şehrin çocuklarına, gençlerine, adayacağım ve sizler için gece gündüz çalışmaya söz veriyorum. Artık zaman kaybetme vaktimiz bitti. Hiçbir lüksümüz yok, gece gündüz çalışmamız lazım, seçim bitti. Yaptığımız İstanbul buluşmasıyla artık hepinizin bana yardımcı olmasını istiyorum. Çözüm üreteceğiz, İstanbul'a herkesin gönül vermesini istiyorum. Hep birlikte birbirimize yardımcı olacağız. Bana yardımcı olmanızı istiyorum. Hep birlikte İstanbul'da benimle beraber çalışmaya hazır mıyız? Birlikte İstanbul'u ayağa kaldıracağız. İş insanlarına mali anlamda hazır olan iş insanlarına sesleniyorum. İlk etapta başta kreş kampanyamız olmak üzere çocuklara ve sosyal anlamdaki bir çok projemize eşlik etmelerini bekliyorum. İstanbul'un her kesimini bu süreçte seferberliğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.