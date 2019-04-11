Görevi devralmaya devesiyle gitti

İncirliova Belediye Başkanlığına seçilen Aytekin Kaya, görevini devralmaya devesi "Karabulut" ile gitti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıktan birinci çıkan İYİ Partili Aytekin Kaya, ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.

Aynı zamanda Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanlığı görevini de yürüten Aytekin Kaya, belediyeye "Karabulut" adını verdiği devesiyle geldi.

Davul zurna ile karşılanan Kaya, görevi Gürşat Kale'den devraldı.

İlçeyi tüm vatandaşlarla yöneteceklerini belirten Kale, "Rozeti çıkardık, Türk bayrağını taktık. Tüm vatandaşlarımıza kapımız açık." diye konuştu.

