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Görevi kötüye kullanan polislerden 3’ü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 12:39 | Son Güncelleme

Mersin’de yakaladıkları kaçak sigaralara işlem yapmadan başkalarına sattıkları tespit edilen polislerden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, kentte görev yapan 2 polis memurunun merkez Akdeniz ilçesinde kaçakçılık faaliyetinde bulunan birçok kişiyle irtibatlı oldukları, bu kişilerle birlikte hareket ederek kaçak sigara suçlarına iştirak ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Mersin’de yakaladıkları kaçak sigaralara işlem yapmadan başkalarına sattıkları tespit edilen polislerden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, kentte görev yapan 2 polis memurunun merkez Akdeniz ilçesinde kaçakçılık faaliyetinde bulunan birçok kişiyle irtibatlı oldukları, bu kişilerle birlikte hareket ederek kaçak sigara suçlarına iştirak ettikleri bilgisine ulaşıldı. Görev yaptıkları esnada yakaladıkları kaçakçılık suçlularına adli işlem uygulamadıkları tespit edilen polislerin, bu şahıslardan ele geçirdikleri kaçak sigaraları para karşılığında irtibatta oldukları kişilere satarak haksız menfaat sağladıkları öğrenildi.
Bunun üzerine soruşturma başlatan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, belirlenen zanlılarla ilgili fiziki ve teknik takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların istinat edilen suçları işledikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5’i polis 6 şahsı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2’si polis 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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