Görevi reddeden öğretmene gözaltı iddiası

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni, 24 yıllık eğitimci Meltem Arslankeçecioğlu'na, geçen pazartesi günü saat 00.11'de, polis tarafından adli bir durumla ilgili 'sosyal çalışma görevlisi' olarak görevlendirildiği söylendi. Ancak Arslankeçecioğlu, görevlendirmenin yasal çalışma saatlerinin dışında ve izni alınmadan yapıldığı gerekçesiyle, ret yanıtı verdi. İddiaya göre, Cumhuriyet Savcısı Gökhan Güler'in kararıyla Meltem Arslankeçecioğlu, polis tarafından saat 01.00'de evinden alınarak emniyete götürüldü. İfadesi sonrası sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Arslankeçecioğlu, geceyi de nezarethanede geçirdi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 'sosyal çalışma görevlisi' olarak çağrılan ancak mesai saati dışında olduğu gerekçesiyle belirtilen vazifeye gitmeyen öğretmen Meltem Arslankeçecioğlu, iddiaya göre, savcının talebiyle gözaltına alındı. Arslankeçecioğlu'nın geceyi nezarethanede geçirdiği öğrenen meslektaşları ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Manisa Şubesi, basın açıklaması yaparak, olayı kınadı.

Olay sosyal medyada yankı buldu. Uygulamaya tepki gösteren Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Manisa Şubesi Yönetim Kurulu, eğitim sendikaları ve çok sayıda öğretmen, bugün saat 12.30'da, Turgutlu Adliyesi önünde toplandı. Yaşanan olay sonrası kendisini pek iyi hissetmeyen Meltem Arslankeçecioğlu basın açıklamasına katılamadı. Topluluk, Arslankeçecioğlu'na yapılan uygulamayı tüm Milli Eğitim camiasına yapılmış bir hakaret olarak kabul ettiklerini belirtti. Derneğin Manisa Şubesi Başkanı Esin Türkoğlu, olayı kınadı. Şube Başkanı Türkoğlu, şunları söyledi:

"Meslektaşımız, polis zoruyla azılı bir suçlu gibi emniyete götürülüyor. İfadesi alındıktan sonra hastaneye sağlık kontrolü için götürülüyor. Montunun kemerinden dolayı montu çıkartılarak, ayakkabılarının bağcıkları, küpeleri alınarak nezarete atılıyor ve geceyi burada geçiriyor. Adalet Bakanlığı'nın görevini bizim yapmamızın istenmesi, memurların çalışma saatleri kanunlarda belirtilmiş olmasına rağmen, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı'nın, keyfi olarak kanunları tanımazcasına, bizleri karakollarda çalışmaya mecbur bırakması, istediği saatte herhangi bir açıklama ve gerekçe sunmasına bile fırsat verilmeden insan onurunu zedeleyici bir şekilde gözaltına alması hangi hukuk devletinde görülebilir?"

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Manisa Şube Başkanı Türkoğlu, uygulamayla ilgili 15 Haziran 2017'de Manisa İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtıklarını da söyledi.

