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Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 18:06 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 'sosyal çalışma görevlisi' olarak çağrılan ancak mesai saati dışında olduğu gerekçesiyle belirtilen vazifeye gitmeyen öğretmen Meltem Arslankeçecioğlu, iddiaya göre, savcının talebiyle gözaltına alındı. Arslankeçecioğlu'nın geceyi nezarethanede geçirdiği öğrenen meslektaşları ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Manisa Şubesi, basın açıklaması yaparak, olayı kınadı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni, 24 yıllık eğitimci Meltem Arslankeçecioğlu'na, geçen pazartesi günü saat 00.11'de, polis tarafından adli bir durumla ilgili 'sosyal çalışma görevlisi' olarak görevlendirildiği söylendi. Ancak Arslankeçecioğlu, görevlendirmenin yasal çalışma saatlerinin dışında ve izni alınmadan yapıldığı gerekçesiyle, ret yanıtı verdi. İddiaya göre, Cumhuriyet Savcısı Gökhan Güler'in kararıyla Meltem Arslankeçecioğlu, polis tarafından saat 01.00'de evinden alınarak emniyete götürüldü. İfadesi sonrası sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Arslankeçecioğlu, geceyi de nezarethanede geçirdi.

Olay sosyal medyada yankı buldu. Uygulamaya tepki gösteren Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Manisa Şubesi Yönetim Kurulu, eğitim sendikaları ve çok sayıda öğretmen, bugün saat 12.30'da, Turgutlu Adliyesi önünde toplandı. Yaşanan olay sonrası kendisini pek iyi hissetmeyen Meltem Arslankeçecioğlu basın açıklamasına katılamadı. Topluluk, Arslankeçecioğlu'na yapılan uygulamayı tüm Milli Eğitim camiasına yapılmış bir hakaret olarak kabul ettiklerini belirtti. Derneğin Manisa Şubesi Başkanı Esin Türkoğlu, olayı kınadı. Şube Başkanı Türkoğlu, şunları söyledi:

"Meslektaşımız, polis zoruyla azılı bir suçlu gibi emniyete götürülüyor. İfadesi alındıktan sonra hastaneye sağlık kontrolü için götürülüyor. Montunun kemerinden dolayı montu çıkartılarak, ayakkabılarının bağcıkları, küpeleri alınarak nezarete atılıyor ve geceyi burada geçiriyor. Adalet Bakanlığı'nın görevini bizim yapmamızın istenmesi, memurların çalışma saatleri kanunlarda belirtilmiş olmasına rağmen, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı'nın, keyfi olarak kanunları tanımazcasına, bizleri karakollarda çalışmaya mecbur bırakması, istediği saatte herhangi bir açıklama ve gerekçe sunmasına bile fırsat verilmeden insan onurunu zedeleyici bir şekilde gözaltına alması hangi hukuk devletinde görülebilir?"

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Manisa Şube Başkanı Türkoğlu, uygulamayla ilgili 15 Haziran 2017'de Manisa İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtıklarını da söyledi.

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SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'nca 'sosyal çalışma görevlisi' olarak çağrılan; ancak mesai saati dışında olduğu gerekçesiyle belirtilen vazifeye gitmeyen öğretmen Meltem Arslankeçecioğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Ceza Muhakemesi Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği, mağdur çocukların ifadelerine uzman bilirkişinin katılımı zorunludur. Bu bilirkişilik görevi, Kaymakamlıkça düzenlenen listede ismi belirtilen olay tarihindeki nöbetçi kamu görevlisi tarafından yerine getirilmekte. Turgutlu ilçesinde geçen pazar günü meydana gelen çocuğun cinsel istismarı olayına ilişkin olarak emniyet görevlilerince öğretmen olarak görev yapmakta olan ve kendisine tebliğ edilen listeye göre de nöbetçi olan şahsa telefonla ulaşılmıştır. İlgiliye cinsel istismar mağduru çocuğun ifade için beklemekte olduğu, ifadeye katılması gerektiği bildirilmiştir. Aksi durumun suç teşkil edebileceği defalarca belirtilmesine rağmen, nöbetçi kamu görevlisi mazeret bildirmeksizin ve keyfi olarak cinsel istismar mağduru çocuğun ifadesine katılmayı ısrarla reddetmiştir. Sonrasında da telefonunu kapatarak kendisine ulaşılmasını engellemiştir. Bunun üzerine nöbetçi bilirkişi hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı işlemi sonrası ifadesi alınmış, serbest bırakılmıştır. Mağdur çocuklara yönelik suçlarda kanun ve resmi görevlendirene gereği uzman bilirkişinin ifade işlemine katılımı zorunludur. Aksine bir düzenleme veya yargı kararı bulunmadığı sürece ilgilinin kanunla verilen görevi reddetme keyfiyeti bulunmamaktadır. İlgililerin görevini yerine getirmemesi mağdur çocukların uzun süre bekletilmelerine, soruşturmanın uzamasına ve özellikle cinsel istismar mağduru çocukların daha fazla mağdur olmalarına yol açmaktadır. Adli süreçte yer alan tüm kamu görevlilerinin cinsel istismar mağduru çocukların haklarının korunması, mağduriyetlerinin önlenmesi ve örselenmemeleri konusunda duyarlı olması büyük önem arz etmektedir."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Turgutlu Meltem Arslankeçecioğlu öğretmen gözaltı

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