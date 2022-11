Görevimiz Artemis, hedefimiz Ay! Orion uzay aracı Ay'a ulaşmaya hazırlanıyor

NASA yıllar sonra Ay'a geri dönüyor. İnsanlı Ay yolculuklarının kapısını aralayacak NASA'nın Artemis uzay aracı artık Ay'a varmaya hazırlanıyor. BBC'nin haberine göre, Orion kapsülü, uydumuza vardığında yüzeyin 130 km yukarısında süzülecek. Ay'ın uzak tarafında saat 12:44'te (GMT) (TSİ 15:44) gerçekleşecek bu manevra sırasında araç Ay'a temas etmeyecek.

Sinyal için "dikkatle bekleyeceklerini" söyleyen Artemis ekibine göre, görev geçen hafta başlamasından bu yana şimdiye kadarki beklentileri aştı.

NASA'dan Jim Geffre, "Sistemin derin uzay ortamında nasıl çalıştığını öğrendiğimiz için hem ekip hem de uzay aracı adına gerçekten heyecan verici birkaç gün oldu. 50 yıldır ilk kez bir keşif uzay aracının Dünya'nın alçak yörüngesinden ayrılıp Ay'a gönderildiğini hatırlatmak güzel." dedi.

Uzay aracı, Apollo 11, 12 ve 14'ün indiği alanların üzerinden geçecek. 34 dakika süreyle iletişim dışı kalacak, ancak daha sonra uçuştan veri ve görüntüler göndermeye başlayacak. 26 Kasım'da, Dünya'dan 400.171 km uzağa ulaştığında Apollo 13'ün mesafe rekorunu kıracak.

İki gün sonra, 430.000 km'den fazla yol kat etmiş olacak. Bu, insanlar için yapılmış bir uzay aracının şimdiye kadar uçtuğu en uzak mesafe olarak tarihe geçecek.

Bundan sonra kapsül, Dünya'ya olan yolculuğuna başlayacak. 11 Aralık'ta ise Pasifik Okyanusu'na inmesi bekleniyor.

Bu bir test uçuşu olduğu için, uzay aracında bir astronot bulunmuyor. Bunun yerine binlerce sensörle kaplı üç manken kapsülün içinde yer alıyor. NASA astronotu Zena Cardman'a göre bu sensörler, ortamın insanlar için uygun olup olmayacağı konusunda bir fikir ediniyor. Cardman, kapsülün içinde radyasyon sensörleri, hareket sensörleri, ivmeölçerler gibi çeşitli sensörlerin olduğunu söylüyor.

Bu uçuş oldukça önemli. Çünkü bu uçuş iyi giderse, bir sonraki yolculuğa astronotlar katılacak. İlk olarak Ay'ın yörüngesine girecekler. NASA, Artemis görevleri kapsamında Ay'a ilk kez bir kadın ve ilk kez bir siyah astronotu göndermeyi planlıyor. Avrupa Uzay Ajansı da uzay aracını dikkatle izliyor.

Artemis görevi 16 Kasım Çarşamba günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden NASA'nın şimdiye kadar inşa ettiği en güçlü roketin fırlatılmasıyla başlamıştı. Kapsül, yolculuğu sırasında birkaç selfie paylaşmıştı.

Spacecraft get selfies, too.



While teams performed a checkout on the @NASA_Orion spacecraft, these images were captured of the outside of the vehicle.



The #Artemis I mission is just a couple days from reaching the Moon: https://t.co/7Y3o8TGU3C pic.twitter.com/1ezU0m4EQU