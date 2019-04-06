İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı veda konuşmasında, "Çok duyguluyuz. Arkadaşların vardiyaları bitmiş ama hala buradalar. Yolculara son ana kadar hizmet ediyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Burayı terk etmek kolay değil ama bu bir görev. Görevimizi sonuna kadar en iyi şekilde yaptık. "dedi.

Şener, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma ilişkin basın mensuplarına Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Çalışanları tarafından çok sevildiğini belirten Şener, "Ben bir siyasi parti lideri değilim, işçi sendikası lideri değilim ama patronlarını seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Çok duyguluyuz. Arkadaşların vardiyaları bitmiş ama hala buradalar. Yolculara son ana kadar hizmet ediyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Burayı terk etmek kolay değil ama bu bir görev. Görevimizi sonuna kadar yaptık. " diye konuştu.

Şener, taşınma sürecinde 3 temel görevlerinin olduğunu dile getirdi.