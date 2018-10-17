Görevinden uzaklaştırılan muhtara gözaltı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan muhtar gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ile iltisakı ve göreviyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Çiftlik Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, evinde de arama yapıldı.
Mehmet Emin Ö, ifadesi alınmak üzere Birecik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
'Suudi başkonsolos görevden alındı' iddiasına yalanlama
Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfür! 'Onların şefini de, hepsini de...'
Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!
CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir
ABD yeni yaptırımları açıkladı!
Canlı yayında intihar etti, sevgilisine izletti
29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum