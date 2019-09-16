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Görevini kötüye kullanma iddiasıyla şube müdürüne soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Şube Müdürü R.C.’nin şahsi kullanımı için ücretsiz ulaşım kartı alarak görevini kötüye kullandığı ihbarı üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan bir ihbar üzerine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nde görevli Şube Müdürü R.C.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Şube Müdürü R.C.’nin şahsi kullanımı için ücretsiz ulaşım kartı alarak görevini kötüye kullandığı ihbarı üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan bir ihbar üzerine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nde görevli Şube Müdürü R.C. hakkında soruşturma başlattı. İhbarda, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 49’uncu maddesinde, “Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda görevlendirilenler, mahalli idarelerce işletilen toplu taşıma araçlarından geçici görev süresince ücretsiz yararlandırılır” denildiği, ancak şube müdürü R.C.’nin hiçbir alan görevi olmamasına rağmen, bölge müdür vekili Ş.D. imzasıyla ücretsiz ulaşım kartı çıkartıldığı ve kişisel ulaşımında kullandığı, bu şekilde görevi kötüye kullanarak, kamuyu zarara uğrattığı yer aldı.
Yasa gereği alanda görevlendirilen personellere bölge müdürü talebiyle belediyelerden ücretsiz ulaşım kartı kullanımı sağlanıyor. Şube müdürü R.C. hakkında daha önce de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihalelerde hukuksuz işlem yaptığı, görevi kötüye kullandığı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

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