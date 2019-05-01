HABER

"Görevlendirme süresince kaynaklar halkın yararına kullanıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:53 | Son Güncelleme

Yüksekova Kaymakamlığı: - "Görevlendirme yapılmadan önceki dönemde belediyenin tüm kaynaklarının vatandaşlarımıza gitmediği ortada iken görevlendirme süresince kaynaklar, yöre insanımızın huzurlu bir kentte yaşamaları için kullanılmıştır"

HAKKARİ (AA) - Yüksekova Kaymakamlığından, belediye kaynaklarının görevlendirmeden önce vatandaşlar için harcanmadığı, görevlendirme süresince kaynakların bölge insanının huzurlu bir kentte yaşamaları için kullanıldığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, belediyenin altyapı, ulaşım ve istihdam gibi birçok sorun ve ihtiyaçla devralındığı, görevlendirme ile belediye hizmetlerinin hızlı, operasyonel ve çok yönlü hizmet anlayışı ile yerine getirilerek kentin huzur, güven, eğitim ve turizm kentine dönüşmesi için önemli adımlar atıldığı belirtildi.

Yüksekova Belediye Başkanlığı görevine başlayan ve kayyum dönemini hedef alan çevrelerin bu dönemi karalayarak ortamı bulandırmaya çalıştıkları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilinmelidir ki halkın kaynaklarını ve devletin imkanlarını bölücü terör örgütü yandaşlarına aktaran bir belediye devraldık. Şu an Yüksekova huzur şehri olmasının yanı sıra herkesin imrendiği bir şehir haline gelmekteyse, bu, devletin imkanlarının etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlarımıza aktarılıyor olmasından ileri gelmektedir. Yüksekova'nın çehresinin değiştiğini, yapılan hizmetler ile bölgenin cazibe merkezi haline gelmeye başladığını bugün herkes görmektedir. Yapılan altyapı çalışmalarının da tamamlanması ile ilçemize yeni iş yerleri açılmakta ve yeni iş sahaları kazandırılmakta. Müteakiben yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ilçemizde araştırmalarda bulunmakta."

Organize Sanayi Bölgesi projesinin devam ettiği bildirilen açıklamada, ilçenin bu proje ile bölgenin önemli kentlerinden biri olacağı kaydedildi.

Bunların son 3 yılda sağlanan huzur ve güven ortamıyla oluştuğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görevlendirme yapılmadan önceki dönemde, belediyenin tüm kaynaklarının vatandaşlarımıza gitmediği ortada iken görevlendirme süresince kaynaklar, yöre insanımızın huzurlu bir kentte yaşamaları için kullanılmıştır. Vatandaşlarımızın huzurlu bir şehirde yaşamaları ve memnuniyetleri bizler için her şeyin üzerindedir ve çok önemlidir. Bahse konu çevrelerin görevlendirme dönemine ilişkin faaliyetler hakkında karalama gayretlerinin geçmiş dönemlerindeki eksiklikleri unutturma çabası olduğunu biliyor, görüyor ve kamuoyunun takdir ve vicdanına bırakıyoruz."

19 Aralık 2016'da ilçe belediyesine İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Görevli bulunduğumuz 28 aylık sürede terörden altyapıya, ulaşımdan istihdama pek çok sorun ve ihtiyaçla devraldığımız belediye hizmetlerini hızlı, operasyonel ve çok yönlü bir hizmet anlayışı ile yerine getirerek Yüksekova'nın huzur, güven, eğitim ve turizm kentine dönüşmesi için önemli adımlar attık." değerlendirmesinde bulunuldu.

PARTNERİşte gece hayatının merkezi!İşte gece hayatının merkezi!
20 katlı binayı böyle temizlediler20 katlı binayı böyle temizlediler
Tokat'ta 1 Mayıs kutlamalarında İstiklal Marşı gerginliğiTokat'ta 1 Mayıs kutlamalarında İstiklal Marşı gerginliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borç Hakkari Hizmet Yüksekova Yüksekova Belediyesi Yüksekova Kaymakamlığı

En Çok Okunan Haberler

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da son dakika terör operasyonu!

Diyarbakır'da sıcak temas! 2 terörist öldürüldü

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Kuzey Irak'a hava harekatı

Kuzey Irak'a hava harekatı

Mermer ocağında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti!

Mermer ocağında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti!

1 Mayıs'ta 'Antikapitalist Müslümanlar' dan gıyabi cenaze namazı

1 Mayıs'ta 'Antikapitalist Müslümanlar' dan gıyabi cenaze namazı

Güzeller iki mevsimi bir arada yaşadı

Güzeller iki mevsimi bir arada yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.