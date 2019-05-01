"Görevlendirme süresince kaynaklar halkın yararına kullanıldı"

HAKKARİ (AA) - Yüksekova Kaymakamlığından, belediye kaynaklarının görevlendirmeden önce vatandaşlar için harcanmadığı, görevlendirme süresince kaynakların bölge insanının huzurlu bir kentte yaşamaları için kullanıldığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, belediyenin altyapı, ulaşım ve istihdam gibi birçok sorun ve ihtiyaçla devralındığı, görevlendirme ile belediye hizmetlerinin hızlı, operasyonel ve çok yönlü hizmet anlayışı ile yerine getirilerek kentin huzur, güven, eğitim ve turizm kentine dönüşmesi için önemli adımlar atıldığı belirtildi.

Yüksekova Belediye Başkanlığı görevine başlayan ve kayyum dönemini hedef alan çevrelerin bu dönemi karalayarak ortamı bulandırmaya çalıştıkları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilinmelidir ki halkın kaynaklarını ve devletin imkanlarını bölücü terör örgütü yandaşlarına aktaran bir belediye devraldık. Şu an Yüksekova huzur şehri olmasının yanı sıra herkesin imrendiği bir şehir haline gelmekteyse, bu, devletin imkanlarının etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlarımıza aktarılıyor olmasından ileri gelmektedir. Yüksekova'nın çehresinin değiştiğini, yapılan hizmetler ile bölgenin cazibe merkezi haline gelmeye başladığını bugün herkes görmektedir. Yapılan altyapı çalışmalarının da tamamlanması ile ilçemize yeni iş yerleri açılmakta ve yeni iş sahaları kazandırılmakta. Müteakiben yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ilçemizde araştırmalarda bulunmakta."