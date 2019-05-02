Görevlendirme yapılan belediye Van'a 712 milyon lira yatırım yaptı

İçişleri Bakanlığınca 16 Kasım 2016'da görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2,5 yılda kentte 712 milyon 300 bin lira yatırım yaparak 1 milyar 121 milyon 417 bin lira olan toplum borcunu da 23 milyon 500 bin lira azalttı.

Van Valiliği, kentin farklı noktalarına astığı afiş ve bildordlarda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrası göreve başlayan Van Büyükşehir Belediyesi yönetiminin açıkladığı gibi belediyenin borcunun 1 milyar 108 milyon 500 lira değil, 1 milyar 98 milyon lira olduğunu duyurdu.

Buna göre, belediye başkan vekili görevlendirilmesinin yapıldığı 16 Kasım 2016'da 1 milyar 121 milyon 417 bin 382 lira borçla devralınan Van Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2,5 yılda 938 kilometre BSK sıcak asfalt, 378 kilometre sathi kaplama olmak üzere bin 311 kilometre asfalt, 677 kilometre de stabilize yol yatırımı yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en güçlü itfaiye filosunu oluşturan belediye, parklar, tarımsal hizmetler ve benzeri altyapı yatırımları ile 742 kilometre şebeke ve ishale hattı yapımını gerçekleştirdi.