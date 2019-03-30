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Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 11:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Silopi belediyesi kayyum döneminde eğitime sınırsız destek vererek kaliteyi arttırdı.Şırnak’ın Silopi belediyesince ilçe merkezi ve çevre köylerdeki okulların bakım ve onarımları sağlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Silopi belediyesi kayyum döneminde eğitime sınırsız destek vererek kaliteyi arttırdı.
Şırnak’ın Silopi belediyesince ilçe merkezi ve çevre köylerdeki okulların bakım ve onarımları sağlandı. 67 okulun bulunduğu ilçe de 2 buçuk yıl içerisinde tamamının onarımdan geçtiği, bahçe, oyun parkı, kilitli parke taşı, oturma bankları, kamelya yardımı yapıldığı belirtildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, belediyecilik hizmetini kayyumla gördüklerini, belediyenin eğitim hususunda hizmet yapma yetkisini kayyumla beraber öğrendiklerini belirtti.
Daha önceki belediyeler döneminde hizmetten mahrum bırakılan okulların yüzde 90 ihtiyacının kayyum tarafından karşılandığını belirten Dayanan, kayyumla birlikte okulların kamera sistemleri, klima eksiklikleri, oyun parkları, parke taşı döşemeleri, bakım onarım gibi ihtiyaçlarının yanı sıra tiyatrolar, müzikal eğlenceler, İstanbul, Ankara, Antalya gibi gezilerle sosyal aktiviteler yapıldığını söyledi.

"2 buçuk yıldır bakanlıktan ödenek istemeye gerek duymadık"
Okulların onarımı hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ödenek beklemeden görevlendirme yapılan belediyeden tedarik ettiklerini ve okulların yüzde 90 ihtiyacının giderildiğinin altını çizen Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan açıklamasına şöyle devam etti:
“Kayyum atandıktan sonra ilçemizde gerçekten iyileştirmeye yönelik, akademik başarıya yönelik, müspet anlamda çok ciddi sonuçlar aldık. Bunu ilk yerinde gören, tespit eden ve hisseden bizler, eğitimci insanlar çok güzel bir şekilde sahada görüyoruz, gördük. Gerçekten belediyecilik hizmetini kayyumlar döneminde gördük. Belediyecilikte belediyenin eğitimle ilgili hizmetleri varmış. Bunu biz kayyumlar döneminde gördük, bu sayede gördük".

"Önceki HDP’li Belediye tümüyle hizmetten mahrumdu"
Daha önceleri HDP’nin elinde olan belediyenin ilçe genelinde hizmetten mahrum olduğunu vurgulayan Dayanan; "Ne yazık ki daha önceki mevcut belediyeler tümüyle belediyecilik hizmet anlayışından mahrum bir şekilde ilçede her hangi bir alanda, sektörde her hangi bir çalışma yapmadı. Kayyum atandıktan sonra bizler eğitimci kimliğimizle, çözemediğimiz sorunları kayyuma ilettik. Bunları birer proje halinde sunduk. Bakım onarımdan geçmeyen ilçe merkezi ve köyler dahil okulumuz kalmadı. Bu noktada kayyum gereken ütün eksiklikleri yerine getirdi” dedi.
Bülent Dayanan görevlendirme sürecinde eğitim camiasına destekte bulunan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş’a teşekkürlerini iletti.

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek

Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime sınırsız destek
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