MERSİN (AA) - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesince, 16 mahalle evinin toplu açılış töreni yapıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, törende yaptığı konuşmada, mahalle evlerinin başta taziyeler olmak üzere sosyal etkinliklerin düzenleneceği mekanlar olarak kullanılacağını söyledi.

Özellikle kadınların bir arada sohbet edebileceği buluşma yerleri olarak mahalle evlerini kullanacağını aktaran Elvan, buralarda 24 saat vatandaşlara hizmet edileceğini belirtti.

Lütfi Elvan, Akdeniz Belediyesine 1,5 yıl önce görevlendirme yapıldığını anımsatarak, "Allah'ın izniyle her bir mahalleye bir taziye evi kazandıracağız. Bunun sözünü verdik. Bunlar 1,5 yıllık süreçte yapıldı. Bu süreçte tam 220 kilometrelik sıcak kaplama asfalt yapıldı, 300 bin metrekarelik de parke taşı döşemesi gerçekleştirdik." dedi.

- "Akdeniz ilçesi tam 20 yıl kaybetti"

İlçenin yıllarca hizmet alamadığını anlatan Elvan, şöyle devam etti:

"Akdeniz ilçesi tam 20 yıl kaybetti. Artık yeter deyin. Ne yaptılar size şu 20 yıl boyunca? 15 sene HDP yönetti burayı, ne yaptı sorarım size? Neleri gerçekleştirdi? Devletin gönderdiği paraları ne yaptılar? Yazık değil mi buradaki çocuklara? Şu sokaklarımıza yazık değil mi? Bu mahalle böyle mi olmalı? Toroslar'a, Yenişehir'e gidiyorsunuz güzel, pahalı dükkanlar ve evler. Buraya geliyorsunuz yıkılmak üzere olan evler, gecekondular, derelere kanalizasyon akıyor, pislik içerisinde. Yeter deyin arkadaşlar. Siz seçeceksiniz belediye başkanınızı. Buraları, bu caddeleri dolaşırken üzülüyorum. İçim kan ağlıyor."