Görevlendirme yapılan belediyeden şehit yakınlarına kurbanlık

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bismil Belediyesi, 15 şehit ailesine kurbanlık koyun dağıttı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, yaptığı açıklamada, vatanı için canlarını feda eden şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını söyledi.

Belediye olarak 15 şehit ailesine kurbanlık koyun hediye ettiklerini belirten Yüksel, şehitleri minnetle andıklarını vurguladı.

"Şehitler namusumuz, gaziler gururumuzdur." diyen Yüksel, "Bugün bu topraklarda rahat bir şekilde yaşıyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz. Bizler, bu güzel vatan için canlarıyla ve kanlarıyla nice destanlar yazan bir milletin evlatlarıyız. Güzel yurdumuzun bir karış toprağını kimseye vermedik ve vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yüksel, daha önce de şehit ailelerine ücretsiz sebze tarlası verdiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Güzel vatanımız için canını feda eden şehitlerimizin aileleri bizlerin de ailesidir. Biz büyük bir aileyiz diyerek göreve talip olduk. İyi ve kötü günde bütün vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi şehit ailelerimizin de her zaman yanındayız. Belediye olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz ve yapacağız."

