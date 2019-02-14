HABER

Görevlendirme yapılan belediyeden spora destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 11:30 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman: - "14 branşta bine yakın sporcumuz var. Türkiye'nin değişik illerinde mücadele eden takımlarımız ve sporcularımız bulunuyor" - "İki sene öncesine kadar sosyal medyada Mardin, terörden dolayı en çok tıklanan illerin başında geliyordu. Şimdi neredeyse sporla alakalı en fazla tıklanan şehirdir diye düşünüyorum"

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "14 branşta bine yakın sporcumuz var. Türkiye'nin değişik illerinde mücadele eden takımlarımız ve sporcularımız bulunuyor." dedi.

Vali Yaman, Vali Yardımcıları Osman Demir ve Bahattin Çelik, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin bir otelde düzenlenen programda, milli sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi.

Kentte göreve başladıktan sonra spora yapılan yatırımları artırdıklarını kaydeden Yaman, Mardin'de sporun ciddi ivmeler kazanarak yükselmeye başladığını söyledi.

Gençlerin spora büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Yaman, "14 branşta bine yakın sporcumuz var. Türkiye'nin değişik illerinde mücadele eden takımlarımız ve sporcularımız bulunuyor. Amacımız, sportif başarıdan ziyade şehirde bulunan gençlerin güvenilir bir şekilde sağlıklı spor yapmaları." diye konuştu.

"İki sene öncesine kadar sosyal medyada Mardin, terörden dolayı en çok tıklanan illerin başında geliyordu. Şimdi neredeyse sporla alakalı en fazla tıklanan şehirdir diye düşünüyorum." diyen Yaman, her takım ve sporcunun başarılı sonuçlar aldığını kaydetti.

Mardin'de futbol altyapısının daha önce olduğunu, görevlendirme ile basketbol, voleybol ve hentbol takımlarının altyapılarını oluşturmaya başladıklarını dile getiren Yaman, kentte herkesin spor yapmasını istediklerini belirtti.

Yaman, şunları söyledi:

"Hafta sonu veya mesai saatleri dışında arkadaşlarımız, mobil araçlarda bulunan spor malzemelerini hem dağıtıyor hem de spor imkanı olmayan kırsal mahallerdeki çocuklara, yavrularımıza spor yaptırıyorlar. Evlerinden çıkamayan yaşlılarımıza evlerinde egzersizler yaptırıyorlar. Mardin'de herkes spor yapsın istiyoruz."

Daha sonra sporcu ve antrenörlere çeşitli hediyeler verildi.

PARTNERSıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?Sıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?
Canlı yayında evlilik teklif ettiCanlı yayında evlilik teklif etti
(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman milli sporcular yaman

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Osmangazi Köprüsü'nde film gibi operasyon! Yakalanınca çok utandı

Osmangazi Köprüsü'nde film gibi operasyon!

13 yaşındaki Kadir hayatını geri istiyor

13 yaşındaki Kadir hayatını geri istiyor

Barışmak için geldi, genç kızın evinin karşısına geçip intihar girişiminde bulundu

Barışmak için geldi, genç kızın evinin karşısına geçip...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı!

Köprüde şüpheli paket alarmı!

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi! Gözaltılar var

Kartal'da çöken binayla ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.