HABER

Görevlendirme yapılan belediyelerden büyük başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 12:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görevlendirme yapılan belediyelerin hizmetlerinden memnuniyet, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde sandıklara yansıdı.

İçişleri Bakanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görevlendirme yapılan belediyelerin hizmetlerinden memnuniyet, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde sandıklara yansıdı. Görevlendirme yapılan 94 belediyenin 44’ünü HDP kaybederken, görevlendirme yapılan 74 belediyede ise HDP’nin oy ortalaması yüzde 15,30 düştü.
2019 yılı Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda kamuoyunda kayyum süreci olarak ifade edilen, terörle ilişkileri sonucu görevden alınan belediye başkanlarının yerine mülki idare amirlerinin (vali/kaymakam) belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği 94 belediyenin 44’ünü HDP kaybetti. HDP’nin kaybettiği belediyelerin 36’sını AK Parti, 5’ini Saadet Partisi, 1’ini CHP, 1’ini BBP, 1’ini TKP kazandı.

Doğu ve Güneydoğu’nun çehresi değişti
Kayyum atanan 94 belediyenin 74’ünde HDP’nin oy oranlarında ortalama yüzde 15,30’luk bir azalma oldu. Bu sonuçlar bölgede günlük husumete ve yıkıcılığa dayalı kimlik siyaseti ve söyleminin etkisini yitirdiğini gösterdi. Teröre bulaşan HDP’li belediye başkanları yerine görevlendirilen belediye başkan vekilleri (kayyumlar), devraldıkları belediyelerde asli görevlerini yerine getirerek bölgedeki vatandaşların günlük hayatlarına dokunurken, bölge halkının ihtiyaç duyduğu mahalli hizmetleri de yerine getirdi.
Görevlendirme yapılan belediyeler sayesinde çehresi değişen Doğu ve Güneydoğu’da istihdam ve turizm gelirlerinde artış yaşandı. Görevlendirme yapılan belediyeler bölgeye 9 bin 666 kilometre asfalt, 18 bin kilometre stabilize yol, 5 bin 191 kilometre içme suyu hattı, 2 bin 644 park/aile çay bahçesi/çocuk parkı, bin 649 taziye evi, 4 bin kilometre kanalizasyon şebekesi, kadınların ve gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve meslek edinmelerini esas alan 161 kadın kültür merkezi, 70 gençlik merkezinin olduğu 7 milyar 513 milyon 123 bin 44 Türk lirası yatırım yaptı.

Ve tarih belli oldu! Başlıyor... Ve tarih belli oldu! Başlıyor...
Kara Çaylak kuş sürüleri, Türkiye’de 3’üncü kez kayda alındıKara Çaylak kuş sürüleri, Türkiye’de 3’üncü kez kayda alındı
Tedavisi tamamlanan angut kuşu, doğaya bırakıldı Tedavisi tamamlanan angut kuşu, doğaya bırakıldı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Küme düşen ikinci takım belli oldu

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekipler alarma geçti! Polisleri görünce kıyafetlerini çıkarıp...

Alarma geçtiler! Polisleri görünce kıyafetlerini çıkarıp...

MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Sürekli aç hissediyorsanız nedeni bu olabilir

Sürekli aç hissediyorsanız nedeni bu olabilir

Türk savunma sanayisi Latin Amerika’da görücüye çıktı

Türk savunma sanayisi Latin Amerika’da görücüye çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.