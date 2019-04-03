Görevlendirme yapılan belediyelerden büyük başarı

İçişleri Bakanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görevlendirme yapılan belediyelerin hizmetlerinden memnuniyet, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde sandıklara yansıdı. Görevlendirme yapılan 94 belediyenin 44’ünü HDP kaybederken, görevlendirme yapılan 74 belediyede ise HDP’nin oy ortalaması yüzde 15,30 düştü.

2019 yılı Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda kamuoyunda kayyum süreci olarak ifade edilen, terörle ilişkileri sonucu görevden alınan belediye başkanlarının yerine mülki idare amirlerinin (vali/kaymakam) belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği 94 belediyenin 44’ünü HDP kaybetti. HDP’nin kaybettiği belediyelerin 36’sını AK Parti, 5’ini Saadet Partisi, 1’ini CHP, 1’ini BBP, 1’ini TKP kazandı.

Doğu ve Güneydoğu’nun çehresi değişti

Kayyum atanan 94 belediyenin 74’ünde HDP’nin oy oranlarında ortalama yüzde 15,30’luk bir azalma oldu. Bu sonuçlar bölgede günlük husumete ve yıkıcılığa dayalı kimlik siyaseti ve söyleminin etkisini yitirdiğini gösterdi. Teröre bulaşan HDP’li belediye başkanları yerine görevlendirilen belediye başkan vekilleri (kayyumlar), devraldıkları belediyelerde asli görevlerini yerine getirerek bölgedeki vatandaşların günlük hayatlarına dokunurken, bölge halkının ihtiyaç duyduğu mahalli hizmetleri de yerine getirdi.

Görevlendirme yapılan belediyeler sayesinde çehresi değişen Doğu ve Güneydoğu’da istihdam ve turizm gelirlerinde artış yaşandı. Görevlendirme yapılan belediyeler bölgeye 9 bin 666 kilometre asfalt, 18 bin kilometre stabilize yol, 5 bin 191 kilometre içme suyu hattı, 2 bin 644 park/aile çay bahçesi/çocuk parkı, bin 649 taziye evi, 4 bin kilometre kanalizasyon şebekesi, kadınların ve gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve meslek edinmelerini esas alan 161 kadın kültür merkezi, 70 gençlik merkezinin olduğu 7 milyar 513 milyon 123 bin 44 Türk lirası yatırım yaptı.

