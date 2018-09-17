Görevlendirme yapılan belediyeyle esnafın yüzü güldü

"Buralar çok temiz oldu. Bu hizmetlerin devam etmesini istiyoruz. Buranın trafiğe kapatılmasıyla insanlar çok daha rahat şekilde gezebiliyor. Dükkanımızın camekanları değiştirildi. Bizden hiç para almadılar. Eğer biz yapsaydık en az 30 bin lira masrafımız olurdu. Allah razı olsun cebimizden bir kuruş çıkmadan cadde ve iş yerimiz güzelleştirildi. Sokağımız tarihi bir yapıya dönüştü."

Cadde ve sokaklardaki değişim, esnafın da yüzünü güldürdü. Yöresel ürün satan Mehmet Zeki Yoğun, AA muhabirine, kent merkezinde yıllardır kimsenin bir çivi çakmadığını ancak görevlendirme yapılmasının ardından yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve 600'ün üzerinde tescilli yapıyı bünyesinde barındıran Bitlis'te, belediyenin yürüttüğü çalışmalar esnafı da mutlu etti.

Harun Farukoğlu da 53 yıldır kentte esnaflık yaptıklarını belirterek, o yıllardan beri Bitlis'in çehresinin hep aynı olduğunu söyledi.

"Belediye Başkanlığına Valimiz geldikten sonra şekil olarak daha düzenli ve tertipli bir hayat sunmaya başlandı" diyen Farukoğlu, şunları kaydetti:

"Altyapı, doğalgaz, bina yapımı ve dükkanlarımızın çerçevelerinin değiştirilmesine kadar birçok iş yapıldı. Dışarıdan gelen vatandaşlarla buralar daha çok hareketlendi. Esnafın yüzü gülmeye başladı. Gün geçtikçe de daha ileri gideceğine inanıyoruz. Bu işlerin yapılmasından memnunuz. Allah hiç kimseyi devletsiz, milletsiz ve vatansız bırakmasın."

- "Burası gecekondu gibiydi"

Kentte 30 yıldır esnaflık yapan Abdulbasit Şimşek de belediyenin çalışmalarının takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Yürütülen projelerin Bitlis'e önemli katkı sağladığını ifade eden Şimşek, "İş açısından elbette farkındalık oluşturdu. Buraya gelenler tek tip olarak görüyor. Beğenip tekrar gelmek istiyorlar. Önceden burada bir düzen yoktu. Burası gecekondu gibiydi. Herkes iş yerinin iç ve dış cephesini kendi bildiği gibi yapıyordu. Bu çalışmalar Bitlis'in tanıtımı açısından çok önemli. Belediye bizden bir kuruş dahi almadı. Bu da esnafa çok büyük bir katkı." diye konuştu.

