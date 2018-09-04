HABER

Görevlendirme yapılan ilçede temizlik atağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 12:43 | Son Güncelleme

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, ihtiyaç duyulan noktalara konulmak üzere satın alınan 500 çöp konteyneri, sokak ve caddelere yerleştirildi

MERSİN (AA) - Kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesince, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklara 500 çöp konteyneri konuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından satın alınan 500 çöp konteyneri, tırlarla ilçeye getirildi.

Çöp konteynerleri, ekipler tarafından daha önceden belirlenen ana arterler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan sokak ve caddelere yerleştirildi.

Zarar gören çöp konteynerleri de belediyenin makine ikmal sahasında yenilerek tekrar hizmete kazandırıldı.

Açıklamada görüşleri yer alan Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, vatandaşların sağlığı ve kentin temizliği için çalıştıklarını belirtti.

Çevre ve halk sağlığının korunması, sürdürülmesi noktasında atıkların toplanması ile temizlik hizmetinin aksatılmamasının büyük önem taşıdığını ifade eden Pamuk, şunları kaydetti:

"Daha temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent ve çevre için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu amaçla, belediye olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için ekip arkadaşlarımız, gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcıyorlar. Gereklilik halinde yeni çöp konteynerleri satın alıp ihtiyaç duyan merkez ve kırsal mahallelerimize dağıtmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve kentimizin temizliği için 7 gün 24 saat görev başındayız."

PARTNER'Gözlerimi senden alamıyorum''Gözlerimi senden alamıyorum'
Hastanenin kullanılmayan katı, sevgililerin buluşma yeri olduHastanenin kullanılmayan katı, sevgililerin buluşma yeri oldu
Otomobille çarptığı kadını yaralı halde bırakıp kaçtıOtomobille çarptığı kadını yaralı halde bırakıp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz belediyesi Mersin

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Diğer Haberler
Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! Serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! Serin ve yağışlı hava geliyor

Adalet Bakanı Gül: Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak

Adalet Bakanı Gül: Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak

Türkiye'de şarbon hangi illerde görüldü? Uzmanlardan 'Yayılabilir' uyarısı

Türkiye'de şarbon hangi illerde görüldü? Uzmanlardan 'Yayılabilir' uyarısı

2.9.2018 tarihi Dünya Gümüşhaneliler Günü olarak kutlansın önerisi

2.9.2018 tarihi Dünya Gümüşhaneliler Günü olarak kutlansın önerisi

Antalya'da 7 mahallede kuduz alarmı! Karantinaya alındı

Antalya'da 7 mahallede kuduz alarmı! Karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.