Görevlendirme yapılan ilçede temizlik atağı

MERSİN (AA) - Kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesince, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklara 500 çöp konteyneri konuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından satın alınan 500 çöp konteyneri, tırlarla ilçeye getirildi.

Çöp konteynerleri, ekipler tarafından daha önceden belirlenen ana arterler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan sokak ve caddelere yerleştirildi.

Zarar gören çöp konteynerleri de belediyenin makine ikmal sahasında yenilerek tekrar hizmete kazandırıldı.

Açıklamada görüşleri yer alan Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, vatandaşların sağlığı ve kentin temizliği için çalıştıklarını belirtti.

Çevre ve halk sağlığının korunması, sürdürülmesi noktasında atıkların toplanması ile temizlik hizmetinin aksatılmamasının büyük önem taşıdığını ifade eden Pamuk, şunları kaydetti:

"Daha temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent ve çevre için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu amaçla, belediye olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için ekip arkadaşlarımız, gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcıyorlar. Gereklilik halinde yeni çöp konteynerleri satın alıp ihtiyaç duyan merkez ve kırsal mahallelerimize dağıtmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve kentimizin temizliği için 7 gün 24 saat görev başındayız."

