Görevlendirme yapıldı yatırım 5 kat arttı

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmenin ardından 2 yılda Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce kentteki yatırımlarda 5 kat artış sağlandı.

İçişleri Bakanlığınca 1 Kasım 2016'da görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı DİSKİ Genel Müdürlüğü, kaynakların doğrudan halka hizmet olarak sunulması için önemli projeleri uygulamaya geçirdi.

İki yıllık süreçte 658 milyon liralık yatırımı vatandaşların hizmetine sunan DİSKİ, merkezin yanı sıra kırsal mahallelerin kanalizasyon, içme suyu, atık su ve yağmur suyu şebekesi, içme suyu arıtma ile su depolarının bakım ve onarımı gibi sorunlarını da bir bir çözdü.

- 80 proje kentle buluştu

DİSKİ Genel Müdür Vekili Fırat Tutşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar il genelinde 473 milyon liralık kaynakla 36 projeyi tamamladıklarını söyledi.

Bu yıl ise, aralarında 29 milyon liralık Çınar ilçesi içme suyu ve kanalizasyon projesi, 16 milyon liralık Çermik ilçesi içme suyu şebekesi projesi ve 13 milyon liralık Kulp ilçesi içme suyu ve kanalizasyon projesi de olmak üzere 44 projenin devam ettiğini belirten Tutşi, toplamda yaklaşık 658 milyon liralık 80 projenin yürütülmüş olduğunu aktardı.