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Görevleri örgütü yeniden canlandırmaktı! Tutuklandılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 01:40 | Son Güncelleme

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Görevleri örgütü yeniden canlandırmaktı! Tutuklandılar!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünü yeniden canlandırmak, hapiste bulunan FETÖ tutuklularını zinde tutmak, tutukluların ailelerine maddi destek sağlamak ve örgüte finansal destek sağlamak iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i tutuklandı.

FETÖ'ye finansal destek sağlamak suçundan hakim karşısına çıkan örgütün il abisi H.S. ve il ablası G.Y.’nin yanı sıra F.S., M.Y., Ö.F.A., T.E., G.E., Y.G., Ü.A., M.Ö. S.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen diğer 7 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. (İHA)

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Nevşehir FETÖ

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