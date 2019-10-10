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Görevli kapıyı kilitleyince okul bahçesinden çıkamadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:31 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, aralarında engelli gencin de bulunduğu 3 kişi, görevlinin kapıyı kilitlemesi nedeniyle bir süre okul bahçesinde mahsur kaldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okul görevlisinin kapıyı kilitleyip gitmesi üzerine, bir engelli genç ile iki kadın okul bahçesinden çıkamadı.

Selvilitepe Mahallesi'nde bulunan Hilmi Pekcan İlkokulu bahçesinde dün akşam arkadaşlarıyla oynayan 17 yaşındaki bedensel engelli Adem Tek ile pazar alışverişi yaptıktan sonra burada dinlenen 2 kadın, evlerine gitmek istedikleri sırada okulun bahçe kapısının kilitlenmiş olduğunu fark etti.

Durumu öğrenerek okul önüne gelen Adem Tek'in babası İsmail Tek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin ulaşması sonucu okula gelen bir yönetici, bahçe kapısını açtı.

Adem Tek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul bahçesinde oyun oynadıklarını ve bu sırada okul görevlisinin "Neden burada oynuyorsunuz?" diyerek kapıyı kilitleyip gittiğini öne sürdü.

Baba İsmail Tek de okul görevlisinin kapıyı kasıtlı kilitleyip gittiğini iddia ederek, "Benim çocuğum 2,5 yıldır engelli. Bir engelli çocuk ile inatlaşıp nasıl kapıyı kilitler bir insan? Bu çocuklar okul bahçesinde oynamayacak da nerede oynayacak? Güzelce izah edip, uygun yerde oynanmasını istemesi lazımdı. Açık cezaevi gibi okul neden kapatılmış anlayamadım." dedi.

İsmail Tek, görevliden şikayetçi olduğunu bildirdi.

- "Soruşturma başlatılacak"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez de konuyu araştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Adem Tek isimli engelli gencimiz o okulda öğrenim gören öğrencimiz değil. Okul bahçesinde diğer öğrenciler ile oyun oynayan açıköğretim lisesi öğrencisi. Akşamları okul bahçelerini güvenlik amacıyla kapatıyoruz. Konuyla ilgili önce Hilmi Pekcan İlkokulu'nda soruşturma başlatılacak. Ardından Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz soruşturmamızı yapacağız."

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