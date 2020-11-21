Görevli memura söylediği 'Karaktersiz' kelimesi başına dert açtı

Tarafı olduğu bir davayla alakalı hazırlanan bilirkişi raporunu almak için gittiği mahkeme kaleminden ‘görevli memur dışarıda sonra gelin’ cevabıyla sarsılan E.T., aynı gün dördüncü kez adliyeye gittiğinde yine memurun gelmediğini görünce çılgına döndü. Öfkeli adam kalemdeki katibe iddiaya göre, ‘İşini yapmıyor karaktersiz herif’ dedi. Memurun şikayeti üzerine öfkeli adam hakkında ‘hakaret davası açıldı.

Mahkemede savunma yapan E.T. isimli sanık, bilirkişi raporundan örnek aldırmak için olay tarihinden bir gün önce başka bir şahsı Asliye Hukuk Mahkemesi kalemine gönderdiğini, ancak bu kişinin, vekili ya da temsilcisi olmadığından bahisle kendisine ilgili evrakın verilmediğini anlattı. Olay günü sabah saatlerinde ise bizzat mahkeme kalemine gelerek dosyadan bilirkişi raporu örneği istediğini dile getirdi. Davacı memur ise sanığın odadan dışarıya çıkarken kastederek "İşini yapmıyor karaktersiz herif" dediğini söyledi. Mahkeme, sanığın 11 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 18. Ceza Dairesi kararı bozdu. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk kararında direnince bu kez devreye Yargıtay Ceza Genel Kurulu girdi.