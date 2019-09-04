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"Gorgon'un Oyun Alanı" İstanbullularla buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:56 | Son Güncelleme

İstanbul Bienali kapsamında sanatçı Monster Chetwynd'in "Gorgon'un Oyun Alanı" başlıklı açık hava yerleştirmesi, Maçka Sanat Parkı'na konuluyor - Kurulum çalışmaları devam eden çalışma, 10 Eylül'den itibaren Maçka Sanat Parkı'nda ziyaret edilebilecek

İSTANBUL (AA) - Monster Chetwynd'in bir çocuk parkı mizanseniyle kurguladığı "Gorgon'un Oyun Alanı" başlıklı açık hava yerleştirmesi, Maçka Sanat Parkı'na yerleştiriliyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 16. İstanbul Bienali kapsamında kurulum çalışmaları devam eden çalışma, 10 Eylül'den itibaren Maçka Sanat Parkı'nda ziyaret edilebilecek.

Chetwynd'in 16. İstanbul Bienali'ne özel olarak kurguladığı eser, bienal sona erdikten sonra da kalıcı olarak sergilenmeye devam edecek.

"Kolektif geliştirme"ye önem veren sanatçının gündelik olanla şiirsel olanı birbirine yakınlaştıran çalışması, İstanbul'un sokak kedilerinden, Yerebatan Sarnıcı'nda yer alan Medusa heykellerinden ve İtalya'daki Bomarzo Bahçeleri'nden ilham alıyor.

Bienal kapsamında sanatçının, Maçka Sanat Parkı'na yerleştirilecek kalıcı eser projesi dışında bir çalışması daha yer alacak.

Sanatçının her biri insansı bir biçime bürünmüş bir yarasa, bir yılan, bir timsah ve bir örümcekten oluşan hibrit yaratık heykelleri de bienalin açık olduğu sekiz hafta boyunca Büyükada'da yer alan Hacopulo Köşkü'nde görülebilecek.

İstanbul Bienali ilk kez 2017'de, sanatçı Ugo Rondinone'nin 1999'daki 6. İstanbul Bienali kapsamında Taksim Meydanı'nda sergilediği "Buradan Nereye Gidiyoruz?" başlıklı neon heykeli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzerindeki yeni mekanı MKM'nin çatısına yerleştirilmişti.

İKSV tarafından, Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 16. İstanbul Bienali, 14 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'den 8 sanatçı katıldığı bienal, 25 ülkeden 56 sanatçı ve sanatçı kolektifinin eserlerine yer verecek.

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