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Görgü tanığı, cinayet anını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 10:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı'yı (39), 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Şahin Yalçın'ın (20) yargılandığı davada tanık olarak dinlenen cinayetin tek görgü tanığı Ş.K., “Şahin, ortada bir şey yokken yatağın üzerinde uzanan Naz'ın sırtına bıçakla vurmaya başladı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı'yı (39), 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Şahin Yalçın'ın (20) yargılandığı davada tanık olarak dinlenen cinayetin tek görgü tanığı Ş.K., “Şahin, ortada bir şey yokken yatağın üzerinde uzanan Naz'ın sırtına bıçakla vurmaya başladı. Ben çimdikliyor, şaka yapıyor sandım. Naz bağırmaya başladı. Şahin'e 'öldür beni' diye yalvarıyordu" dedi.
Olay, 13 Mayıs sabahı Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Evden gelen "Dur yapma, senin Allah'ın yok mu?" yalvarışlarını duyan apartman sakinleri, sesin kesimesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşular, seslerin birinci katta oturan 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı'nın evinden geldiğini söyledi. Eve giren polis, Saygı'nın cesedini buldu. Gökçe Saygı'nın sırtından defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis tarafınfan yakalanan katil zanlısı Şahin Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TEK TANIK DİNLENDİ
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya, hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Şahin Yalçın ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen görgü tanığı Ş.K.,
olaydan önce sanığın ailesiyle yaşadığı problemler nedeniyle yanına geldiğini ve kendisinden kıyafet istediğini anlattı. Olayın yaşandığı gün Şahin Yalçın ve ortak bir arkadaşları ile Güllük Caddesi'ne geldiklerini belirten Ş.K., şöyle konuştu:
“Yanımızdaki arkadaşı evine bıraktık. Sonrasında Şahin, arkadaşı olan maktulü aradı. Naz'ın evine gitmeyi düşünüyorduk. Ancak maktul müsait olunca bizi arayacağını söyledi. Yaklaşık 1 saat sonra Naz aradı ve evine davet etti. Biz de gittik. Film izledik. Film 05.30 sıralarında bitti. Naz uyuyacağım odayı gösterdi. Odaya gittim, biraz zaman geçti. Naz çağırdı, 'Uykun yoksa gel birer sigara içelim, film izleyelim' dedi. Ben de teklifini kabul ettim. Film 06.30 civarında başladı. Filmin son dakikalarında Şahin Yalçın geldi ve 'Siz ne yapıyorsunuz?' dedi. Şahin, Naz'ın sol tarafına uzandı. Filmin bitmesine yakın, 'ben korkarım' deyip, kafasını çevirdi. Ardından tuvalete gideceğini söyledi. Gitti, geldi ve yanımıza uzandı. Yatağın üzerine uzanmış olan Naz'ın sırtına bıçakla vurmaya başladı. Bıçağı nereden çıkardığını görmedim. Ben çimdikliyor, şaka yapıyor sandım. Naz bağırmaya başladı. Ben de, 'Ne yapıyorsun? Senin Allah'ın yok mu?' diye bağırdım. Telefonumu almaya gittim. Odaya döndüğümde Şahin Yalçın, Naz'ın kafasına yastık bastırmış halde boğazına doğru bıçakla vuruyordu. Naz'ın yalvarışını hatırlıyorum; 'Öldür beni' diye yalvarıyordu."
Saygı'nın kendilerine cinsel ilişki teklifinde bulunmadığını, kibar ve misafirperver biri olduğunu aktaran Ş.K., “Evden çıktığımda Şakir Yalçın'a 'Niye yaptın?' diye sorduğum. 'Kanka rüyamda gördüm. İnce ince doğrayıp klozete atıyordum' dedi" diye konuştu.
Sanık Şakir Yalçın'ın Ş.K.'nin anlatımlarını kabul etmediğini söylediği duruşma ertelendi.

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