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Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 11:14 | Son Güncelleme

Adana’da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından görgü tanıkları olay anını anlattı.

Adana’da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından görgü tanıkları olay anını anlattı. Cumali Doğdu, “Bombanın patladığını gördük. Evde buzdolabı bile devrildi. Çevredeki insanlar panik halindeydi” diye konuştu.
Sabah 07.20 sıralarında Yüreğir ilçesinde polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis 5 kişi yaralandı.
Olayın ardından polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak patlamanın olduğu yerde inceleme başlattı. Patlama nedeniyle çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay yerindeki araçların kaldırılmasından ve temizlik çalışması yapılmasından sonra
yol trafiğe açılırken, görgü tanıkları olay anını anlattı.
Cumali Doğdu isimli vatandaş, patlamada evindeki buzdolabının devrildiğini belirterek, “Sabah 07.20 civarlarıydı. Çocuklara simit aldım. Tam öğrenci akışı zamanıydı. Bir gürültü duyduk dışarı çıktık. Bombanın patladığını gördük. Evde buzdolabı bile devrildi. İnsanlar panik halindeydi. Biz sese çıktık dışarı. Şimdi hangi terör örgütünün yaptığı da belli değil ama şimdi kim yaptıysa Allah kahretsin. Allah PKK’yı da kahretsin, IŞİD’i de kahretsin. İslam’a, Türkiye Cumhuriyetine darbe girişiminde olan bütün terör örgütlerini kahretsin” ifadelerini kullandı.
Sadık Acar ise aracın zırhlı olmasının çevreye zararı azalttığını belirterek, “Okul saatiydi. Mahalle sakiniyim. Sesle uyandık. Yolda geçerken patlatıp kaçtıkları söyleniyor. Hasar büyük. Allah’tan şehidimiz yok. Allah çocuklarımızın yüzüne bakmış. İşin enteresan tarafı dörtyol ağzı. Her taraf okul. Bomba patladığı anda aracın zırhlı olması bombaya kalkan oluyor. Çevreye fazla bir zarar vermiyor” diye konuştu.

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları bombalı saldırıyı anlattı
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