Hekimlerce, halk arasında kas erimesi olarak bilinen DMD teşhisi konulan Polat, 8 yıllık mücadelesine rağmen, geçen yıl yürüme yetisini tamamen kaybetti.

Görkem'i yürütebilmek için kampanya başlatıldı

Eleşkirt ilçesi Esentepe Mahallesi'nde Tekin ve Derya Polat çiftinin 4 çocuğundan biri olan Görkem Polat, henüz 5 yaşındayken yürüme bozukluğu nedeniyle tedavi almaya başladı. Ankara'da devam eden tedavisi nedeniyle eğitimine de devam edemeyen Polat, cep telefonunda oyun oynayıp kitap okuyarak vaktini değerlendiriyor.

Daha önce de bu hastalık nedeniyle 5 yakınını kaybeden aile, Hindistan'da yapılacak kök hücre tedavisi için istenilen 30 bin dolar için Ağrı Valiliğinin izniyle yardım kampanyası başlattı. Baba Tekin Polat, kök hücre tedavisine yönelik talebin fazla olmasından dolayı hekimlerin seçim yaparak hasta kabul ettiklerini, hastalığın ilerleyen yaşlarda ölümle sonuçlanabildiğini belirterek, tedavi için kendilerine uzatılacak yardım eli beklediklerini söyledi. Oğlunun, hastalığın ilerlemesi nedeniyle okula gidemediğini ve eğitiminin yarıda kaldığını anlatan Polat, kas erimesi hastalığının dünyada her yıl 3 bin 500 kişide bir görüldüğünü kaydetti.

'5 KİŞİYİ KAYBETTİK' "Biz annesi ile teyze çocuklarıyız. Bu hastalık yüzünden 3'ü benim dayım, 2'si de eşimin kardeşi toplam 5 gencimizi yirmili yaşlarda kaybettik." diyen Polat, şöyle konuştu: "Genetik bir hastalık. Görkem 5 yaşındayken bir metre yürüyüp düştükten sonra durumu fark ettik. 8 yıldır Ankara Hacettepe Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Kas Hastalıkları bölümünde Prof. Dr. Haluk Topaloğlu'nun takibinde tedavi ediliyor. Şu an itibarıyla bu hastalığın hiçbir tedavisi yok diye Hindistan'da kas hastalarına kök hücre tedavisi adı altında bir çalışma olduğunu duyduk. Hindistan'daki özel bir sağlık merkezinden İstanbul'a gelen doktor heyeti, kök hücre tedavisi için Türkiye'de Görkem'in de içinde olduğu 15 kişi seçti. Tedavi maliyeti yaklaşık 30 bin dolar. Bunu denkleştirmek bizi çok zor durumda bırakıyor."

Türkiye genelinde yardım toplamak için Ağrı Valiliğine başvurup izin belgesi aldıklarını anlatan Polat, oğlunun da arkadaşları gibi yürümesi ve koşması için hayırseverlerden yardım beklediklerini ifade etti.

'GÖRKEM'İN UMUDUNA DESTEK OLALIM' Anne Derya Polat da oğlunun her geçen gün gözlerinin önünde eridiğini ve evlat acısının zor olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Ben kardeş acısı da gördüm. Evlat acısı çok zor. Allah kimsenin başına getirmesin. Görkem'in umuduna destek olalım. Görkem'im de okula gitsin, arkadaşları gibi koşup oynasın. Sürekli diyor 'Anne ben evde sıkılıyorum, arkadaşlarımla oynamak istiyorum.' Bazen okuldan arkadaşları geliyor. Onlar gittikten sonra Görkem çok üzülüyor. Ne olursunuz Görkem'e destek çıkalım. Sürekli evde olduğu için canı sıkılıyor. Kış olduğu için de dışarıya çıkaramadık."