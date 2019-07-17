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Görkem Sertaç Göçmen’in suç dosyası kabarık çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 14:34 | Son Güncelleme

Bakırköy’de kız arkadaşını döven, otomobilini kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürerek 8 kişiyi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen’in (22) farklı zamanlarda başka suçlara karıştığı ortaya çıktı. Annesi hakim, babası savcı olan Göçmen’in bir hemşireye hakaret ettiği ve bir alışveriş merkezinde bıçakla yaralama olayına karıştığı belirlendi.

Bakırköy’de 2 Ekim 2018’de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen (22), aracını üzerine sürdüğü 8 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Bu suçtan ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, 'kasten yaralama', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'mala zarar verme' suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam eden Görkem Sertaç Göçmen’in başka suçlara karıştığı da ortaya çıktı.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Görkem Sertaç Göçmen 6 Eylül 2017’de ise Ataköy’de hakim savcı lojmanlarındaki bir kafenin işletmecisi Ali Arif Özet ve garsonları ile tartışmış ‘siz görürsünüz’ diyerek evine gitmiş ve evinden pompalı tüfek ile ateş ederek bir müşteriyi yaralamıştı. Bu suçtan 2 bin TL adli para cezasına çarptırılan Göçmen’in davasında hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET

Görkem Sertaç Göçmen’in 30 Ocak 2017’de ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi acil servisine tedavi olmak için gittiği burada hemşire Leyla K.'ya ‘canımı haddinden fazla yakarsan o iğneyi .... sokarım’ dediği ve bu nedenle ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildiği öğrenildi.

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BIÇAKLA ADAM YARALAMA

Görkem Sertaç Göçmen’in 10 Şubat 2017’de ise bir alışveriş merkezinde kıyafet denemek için soyunma kabinine girdiği, bu sırada Oğuzhan B.'nin perdesini araladığı bu nedenle yaşanan tartışmada Göçmen’in Oğuzhan B.'ye sinkaflı küfürler ettiği ve o sırada orada bulunan Oğuzhan Beyler’in arkadaşı Atakan H'ye sustalı bıçak ile saldırdığı ancak bıçağın kavgayı ayırmak isteyen Muhammet K'yi yaraladığı öğrenildi.

Görkem Sertaç Göçmen’in burada yaşanan olaylar nedeniyle ‘kasten yaralama’, kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘hakaret’ ve ‘bıçak bulundurma’ suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam ediyor.

Öte yandan Görkem Sertaç Göçmen’in yarın Bakırköy Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi’nde aracı ile 8 kişiyi yaralamasına ilişkin davasının görülmesine devam edilecek.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Görkem Sertaç Göçmen Bakırköy

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
hakim savcı çocuğu , bişey olmaz buna , hatta yaralananlara para cezası bile kesilebilir , ÇÜNKÜ BURASI TÜRKİYE
bu eleman en az 10 yıl yatmalı , kesintisiz...
bana barda filminin hatırlattı nejat işlerin tiplemesini.
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