Görkem Sertaç Göçmen’in suç dosyası kabarık çıktı

Bakırköy’de 2 Ekim 2018’de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen (22), aracını üzerine sürdüğü 8 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Bu suçtan ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, 'kasten yaralama', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'mala zarar verme' suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam eden Görkem Sertaç Göçmen’in başka suçlara karıştığı da ortaya çıktı.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI



Görkem Sertaç Göçmen 6 Eylül 2017’de ise Ataköy’de hakim savcı lojmanlarındaki bir kafenin işletmecisi Ali Arif Özet ve garsonları ile tartışmış ‘siz görürsünüz’ diyerek evine gitmiş ve evinden pompalı tüfek ile ateş ederek bir müşteriyi yaralamıştı. Bu suçtan 2 bin TL adli para cezasına çarptırılan Göçmen’in davasında hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET



Görkem Sertaç Göçmen’in 30 Ocak 2017’de ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi acil servisine tedavi olmak için gittiği burada hemşire Leyla K.'ya ‘canımı haddinden fazla yakarsan o iğneyi .... sokarım’ dediği ve bu nedenle ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildiği öğrenildi.