Görlitz'de AfD-CDU yarışının galibi belli oldu

Diğer siyasi partiler de, kazanması için Ursu'ya destek verdi.Almanya'nın doğu eyaletlerinden Saksonya'nın Görlitz kentinde heyecanla beklenen belediye başkanlığı yarışı sonuçlandı. İlk turu sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) adayının kazandığı kentte ikinci tur seçimin galibi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili aday Octavian Ursu oldu. Ursu resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yüzde 55,1 oranında oy alırken, rakibi AfD'nin adayı Wippel'in oy oranı yüzde 44,9'da kaldı. Yeşiller'in adayı Franziska Schubert ikinci turda Ursu'ya destek verilmesi için seçimden çekilmişti. Seçimlerin ardından açıklama yapan CDU'lu aday Octavian Ursu, kazanmasını "gidişata yön verici" şeklinde nitelendirdi. Ursu, Orta Almanya Radyo Televizyon Kurumu'na (MDR) yaptığı açıklamada, "Gerçekten de çoğunluk bu kentin gidişatı konusunda karar verdi. Burada Görlitz'in açık bir toplum mu yoksa dış dünyadan tecrit mi olacağı söz konusuydu. Seçimin sonucu halkın ekseriyetinin toplumda AfD çoğunluğu istemediğini gösterdi" dedi.

İlk turda AfD'nin adayı daha fazla oy aldı Görlitz'de belediye başkanlığı seçimlerinin ilk turunda AfD'nin 37 yaşındaki adayı Sebastian Wippel yüzde 36, rakibi CDU'lu Ursu ise yüzde 30 oranında oy almıştı. İki siyasetçinin de oy oranının yüzde 50'yi geçememesi üzerine seçimler ikinci tura kalmıştı. AfD'nin adayının seçimleri kazanma ihtimali, tartışmalara neden olmuş, Yeşiller, Sosyal Demokrat Parti ve Sol Parti CDU'nun adayına destek vermişti. Hollywood'da boy gösteren Burghart Klaussner, Daniel Brühl gibi ünlü Alman oyuncular da seçimlerin ikinci turu öncesinde kamuoyuna yönelik bir mektup kaleme alarak, Görlitz'e AfD'li bir siyasetçinin beledie başkanı olmaması konusunda çağrıda bulunmuştu. Klaussner ve Brühl'e Hollywood'dan başka isimler de destek vermiş ve sanatçılar Görlitzlilere "açık ve hoşgörülü olunması" çağrısı yapmıştı. Görlitz'deki seçimler AfD'li bir adayın büyükşehir belediye başkanlığı seçimini kazanma ihtimali nedeniyle Almanya gündeminin ilk sıralarına oturmuş ve yakından takip edilmişti. Saksonya Eyaleti'nde 1 Eylül'de eyalet meclisi seçimleri yapılacak.Yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre, iktidarda olan CDU'nun oy oranı yüzde 24 olarak dikkat çekiyor. AfD'nin oy oranı ise bazı anketlerde CDU ile başa baş ya da önde görünüyor. Bu iki partiyi yüzde 15'er oy oranıyla Yeşiller ve Sol Parti takip ediyor. Kamuoyu yoklamalarına göre Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı ise yüzde 10'un altında.