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Görme bozukluklarının tedavisi için retina üretildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.10.2018 12:28 | Son Güncelleme

Görme bozukluklarının tedavisi için retina üretildi

ABD'de bilim adamları, laboratuvarda, bazı görme bozukluklarının tedavisine yönelik kök hücrelerden insan retinası üretti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden iki araştırmacı 9 ay süren çalışmada laboratuvarda binlerce kök hücreyi bazı kimyasallarla besleyerek, bu hücrelerin göz küresinin arka duvarını kaplayan ve görme hücrelerinden oluşan ağ tabakası retinaya dönüşmelerini sağladı.

Araştırmacı Kiara Eldred, 9 aylık çalışmaları sonucunda ışığa tepki veren, tenis topunun yarısı şeklinde ve çapı da yaklaşık iki milimetre olan minik retinalar ürettiklerini kaydetti.

Laboratuvarda büyüyen hücrelerin aynı bir bebeğin gelişiminde olduğu gibi benzer bir süreci takip ettiğini ifade eden Eldred, laboratuvarda büyük bir özenle büyütülen retinaların biyolojik olarak insan gözündekinin aynısı olduğunu belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden biyolog Robert Johnston, amaçlarının nakledilebilecek insan retinası geliştirmek ve retinada görme kaybına neden olan kusurlu bölgelerin tedavisine yönelik olduğunu kaydetti.

Johnston, bu çalışmadaki diğer bir amacın da bu geliştirilen retina organoidlerini kullanarak glokom ve sarı nokta hastalığını daha iyi anlamanın olduğunu vurguladı.

Araştırmanın detayları "Science" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
araştırma görme bozukluğu Johns Hopkins Üniversitesi Retina

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