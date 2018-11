Görme engeli ve hastalığı eğitim aşkına engel olmuyor

- "Bir meslek edinmeyi çok istemiştim"

Sınıfa hakim olmanın çok dikkat gerektiren bir şey olduğuna ama her şeyden önce bu işi gönüllü yapmak gerektiğine dikkat çeken Dayıoğlu, öğrenciler tarafından görme engelli oluşunun suistimal edilebileceğini, ancak çok yüksek dikkat sonucunda bugüne kadar öyle bir olay yaşamadığını kaydetti.

Görme engelli olduktan sonra bir meslek edinmeyi çok istediğini ifade eden Dayıoğlu, "Mutlaka kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorundayım, demiştim. Sınavlara da dört elle sarılarak çalıştım. Görme engelli olmak insanı daha hırslı ve daha başarılı kılıyor. Sınavlarda dereceyle sonuç almamı görme engelli oluşuma borçluyum." dedi.

Mutiye Dayıoğlu, kendisi gibi engelli öğretmenlere de şu tavsiyelerde bulundu:

"Öğrencileri anlamak, onların seviyesine inmek çok önemlidir. Benim gibi öğretmenlik yapan arkadaşlarıma tavsiyem asla yılmasınlar. Öğrencilere kendilerini mutlaka sevdireceklerdir. Yoğun bir dikkat sonucu sınava da hakim olacaklardır. Her türlü görsel kaynağın teknoloji sayesinde bir kopyası var. Kitabı okuyamıyorsak öğrencilere okutalım, tahtaya bir şey yazmamız gerektiğinde slayt gösterisi veya yansıtma şeklinde yapabiliriz. Her şeyin başı sevgi. Öğrencileri seven her öğretmen mesleğini çok güzel yapar."