Görme engeli ve hastalığı eğitim aşkına engel olmuyor

ERSİN TURAN - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 10 yıldır Türkçe öğretmenliği yapan ve 3 ay önce sinüs kanseri olduğunu öğrenen görme engelli 35 yaşındaki Mutiye Dayıoğlu, hastalığını yenerek öğrencileri için çalışmaya devam etmek istiyor.

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda 2 yıldır engellilere kabartma yazı ve dokunmatik ekran kullanma eğitimi veren Dayıoğlu, 3 ay önce sinüs kanseri olduğunu öğrendi.

Bir süredir raporlu olan ve tedavi gören Dayıoğlu, bir an önce sağlığına kavuşarak, kendisi gibi engellilerin okuryazar olması için çalışmayı bekliyor.

Mutiye Dayıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce öğretmen olduğunu, son 2 yıldır da Karabük Valiliğince Halk Eğitim Merkezinde görevlendirildiğini söyledi.

Burada görme engellilere kabartma yazı ve dokunmatik ekran ve bilgisayar eğitimi verdiğini ifade eden Dayıoğlu, küçüklüğünden beri hedefinin Türkçe öğretmenliği yapmak olduğunu, mesleğini ve çocukları çok sevdiğini vurguladı.

Dayıoğlu, 12 yaşından sonra göz tansiyonu nedeniyle görme yetisini kaybettiğini anlatarak, "Görme engelli bir öğretmen olmak elbette ki çok zor. Tahtaya yazı yazmanız gerekiyor, hitap etmeniz açısından öğrencilerin tek tek ismini bilmeniz, kitap okuyabilmeniz gerekiyor fakat düşünüldüğü zaman teknolojinin de faydalarını hiçe sayamayız. Bu sayede öğretmenliği de başardım." diye konuştu.